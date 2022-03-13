بعد «دندرة» بقنا و«أبيدوس» بسوهاج.. محافظات مصر تتوالي في احتضان الطرب الأصيل

انتهت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي أقيم بمحافظة سوهاج للمرة الأولى تحت رعاية وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر. وأحيا ليالي المهرجان التي استمرت لمدة 3 ايام فقط بعض المطربين المصريين هم هشام عباس…

انتهت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي أقيم بمحافظة سوهاج للمرة الأولى تحت رعاية وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر.

وأحيا ليالي المهرجان التي استمرت لمدة 3 ايام فقط بعض المطربين المصريين هم هشام عباس و علي الحجار، واختتم الليلة الأخيرة المطرب مدحت صالح وعمرو سليم .

وتسعى دار الأوبرا المصرية حاليا لأقامة مهرجانات موسيقية في بعض المناطق الأثرية والمعابد الشهيرة في الدلتا، حيث نجح مهرجان دندرة مؤخرا الذي أقيم في محافظة قنا ومهرجان أبيدوس الذي شهد حضورا جيدا في دورته الأولى .

زين نصار : لن يقتصر الغناء والمهرجانات الموسيقية في محافظتي القاهرة والاسكندرية

قال الناقد الموسيقي زين نصار للمال إن دار الأوبرا المصرية تحتاح لتكثيف الدعاية لهذه المهرجانات الجديدة في المحافظات .

وأضاف أن هذه المهرجانات خطوة مميزة لدار الأوبرا المصرية ، لاسيما انه لن يقتصر الغناء والمهرجانات الموسيقية في محافظتي القاهرة والاسكندرية فقط طيلة الوقت .

وأكد أن دار الأوبرا تحاول عمل خطوات جيدة لإعادة الموسيقى الراقية لأذهان الجمهور في هذه المحافظات ، بعد أن سادت موجة أغاني المهرجانات التي أفسدت الذوق العام لفترة طويلة .

صلاح عطية : ما لمانع أن يتم عمل بث مباشر على السوشيال ميديا لهذه الحفلات

بدوره، قال الشاعر الغنائي صلاح عطية إن هذه المهرجانات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية عبارة عن واجب رسمي من أجل المحافظة على التراث الموسيقي والطرب وهذه المسميات .

واستدرك: “لكن للأسف لايوجد أي دعاية مقدمة لتلك المهرجانات برغم أهمية المطربين الذين يشاركون فيها سواء هاني شاكر أو مدحت صالح وغيرهم”.

ولفت إلى أنه ما المانع أن يتم عمل بث مباشر على السوشيال ميديا لهذه الحفلات ، حتى يتعرف الجمهور العادي على هذه المهرجانات التي يتم إقامتها في ربوع مصر ومحافظاتها .

فارس فهمي : عدم سماع أي شيء عن المهرجان أزمة تتعلق بالإعلام عنه

وأوضح الملحن فارس فهمي أن دار الأوبرا المصرية تقيم مهرجانات موسيقية جيدة خاصة حينما تكون في المحافظات .

ولفت إلى أنه من محافظة سوهاج وبرغم ذلك لم يسمع عن مهرجان أبيدوس الذي أقيم فيها ، لاسيما أن هذه مشكلة خاصة بالإعلام عن المهرجان .

وتابع أن الأوبرا المصرية تحافظ دائما على تقديم فن محترم للجمهور لتواجه به أي موجة غنائية فاسدة

وأوضح أننا نحتاج لمثل تلك المهرجانات في جميع المحافظات الفترة القادمة ، ليعود الجمهور للاستماع للفن الراقي بدلا من موجة أغنيات نوعا ما كانت لاترقى للذوق المصري .