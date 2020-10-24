استثمار

بعد دفعها تعويضات 335 مليون دولار لضحايا بينهم أمريكيون.. واشنطن تقرر منح السودان 81 مليونا مساعدات

في اليوم التالي لتوقيع ترامب، قرارا بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب وإعلان موافقتها على إقامة علاقات مع إسرائيل
المال - خاص 1:53 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20 1:53 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت عن حزمة مساعدات إنسانية تقدمها الولايات المتحدة إلى السودان بقيمة 81 مليون دولار، بعد دفعها تعويضات 335 مليون دولار لضحايا بينهم أمريكيون.

ووفق ما نقلته سبوتنيك الروسية، قال بومبيو في تغريدة له على تويتر: “يشير هذا التمويل إلى استمرار القيادة الأمريكية في الاستجابة الإنسانية العالمية لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم”.

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​وتأتي المساعدات في اليوم التالي لتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرارا بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب وإعلان السودان الموافقة على إقامة علاقات مع إسرائيل

ووقع ترامب على القرار بعد دفع الحكومة السودانية تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية (نيروبي) والعاصمة التنزانية (دار السلام) في أغسطس 1998 والبارجة الأمريكية يو أس كول في شواطئ اليمن في أكتوبر 2000.

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ويعلق السودانيون آمالا عريضة على قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في ظل اقتصاد مثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة وتدهور مريع في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية.

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بقلم المال - خاص

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