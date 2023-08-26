بعد دعوة مصر للانضمام.. روسيا: دول بريكس أصبحوا شركاءنا الاقتصاديين الرئيسيين

قالت روسيا إن دول بريكس أصبحوا شركاءنا الاقتصاديين الرئيسيين، لافتا إلى أن هناك الآن عددا من المناقشات على جدول الأعمال حول تطوير مؤسسات التكامل التي ستساعد الشركات الروسية على التجارة داخل دول “بريكس”.

جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عقب دعوة دول من بينهما مصر للانضمام مطلع العام المقبل وفقا منا نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن قناة “روسيا اليوم” الإخبارية السبت.

جدير بالذكر أن مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، احتضنت في الفترة من 22-24 أغسطس، قمة مجموعة “بريكس” الـ15، حيث بحثت القمة مسألة قبول أعضاء جدد ووضع خطة اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل، كما دعت مجموعة “بريكس” في قمتها، 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات.

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول “بريكس” أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا.

وأشار سيلوانوف، إلى أن روسيا في إطار مجموعة “بريكس”، تنجح في حل المشكلات، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتبادل السلع والتسويات، والتي يصعب حلها مع الدول الغربية.

وأوضح أن “بريكس” عبارة عن مجتمع من الدول الصديقة، يهدف إلى تحسين ظروف شعوبه وزيادة تنمية الإمكانات الاقتصادية على “أساس غير مسيس، وعلى أساس المنفعة المتبادلة للدول”.

وتطرق إلى أن هناك الآن عددا من المناقشات على جدول الأعمال حول تطوير مؤسسات التكامل التي ستساعد الشركات الروسية على التجارة داخل دول “بريكس”، فضلا عن توفير البنية التحتية المالية والتجارية بأكملها.