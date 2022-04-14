أعلن بنك أبوظبي الأول الاماراتي سحب العرض غير الملزم المقدم في الماضي بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وقال بنك ابو ظبي الاول في بيان صحفي وصل المال إن قرار سحب العرض قد جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية

واكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبى الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت في فبراير الماضي، عن رغبة “أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة.