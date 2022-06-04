بعد دخوله كمشغل لمحطة حاويات دمياط الثانية.. خط هاباج لويد يتمم عملية الاستحواذ على خط دال الأفريقي

أتمّ الخط الملاحي هاباج لويد “الألماني” صفقة الاستحواذ على أهم الخطوط الملاحية الأفريقية؛ والمعروف بخط DAL، وذلك وفق ما أعلنه مسئولو الخط الألماني ضمن خطة توسعات الخط في أفريقيا.

وأعلن الخط الملاحي أن سلطات مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم وافقت على صفقة الاستحواذ بين Hapag-Lloyd والخط الأفريقي “HGDeutsche Afrika-Linien (DAL)، حيث كان قد تم توقيع الاتفاق المبدئي خلال مارس الماضي.

وأعلنت سلطات الخط الالماني أن الخميس الماضي شهد إنهاء ترتيبات الصفقة ليتم الاستحواذ على أعمال الخط الأفريقي،

حيث توقّع رولف هابين يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd، أن يؤدي الاستحواذ على خط DAL إلى دعم Hapag-Lloyd لمزيد من النمو في إفريقيا، قائلًا: “سنقوم الآن بدمج أنشطة خطوط الحاويات الخاصة بشركة DAL بشكل كامل في أعمالنا”.

يُذكر أن خط “DAL” شركة شحن متخصصة لنقل البضائع بالحاويات وتعمل مع أربع خدمات خطوط بين أوروبا وجنوب إفريقيا والمحيط الهندي،

ويتم تمثيله من خلال مكاتبها الخاصة في ألمانيا وجنوب إفريقيا، وكذلك من خلال وكلاء تابعين لجهات خارجية في 47 دولة حول العالم.

وتمتلك DAL سفينة حاويات بطاقة 6589 حاوية مكافئة، وتدير أسطول حاويات من حوالي 17800 سفينة ما بين (مملوك ومستأجر)، والتي سيتم الاستيلاء عليها كجزء من عملية الاستحواذ، حيث إنه من المتوقع أن يكتمل التكامل التجاري الكامل بحلول الربع الأخير من عام 2022.

في عام 2021 استحوذت Hapag-Lloyd أيضًا على شركة النقل المتخصصة في إفريقيا NileDutch لتعزيز وجودها وتقديم خدماتها من وإلى غرب إفريقيا.

ومن المعروف أن خط هاباج لويد الألماني الجنسية دخل ضمن تحالف، خلال الشهر الماضي، في مشروع إدارة المحطة الثانية للحاويات بميناء دمياط، والتي سيتم تشغيلها العام المقبل، وذلك بمشاركة مع شركة يوروجيت الأوروبية.

واحتلّ خط هاباج لويد الألماني المركز الأول بين خطوط الحاويات العالمية المترددة على ميناء دمياط، خلال العام الماضي 2021، لتصل نسبة تداوله بالميناء إلى نحو 49%، وذلك بانخفاض قدره 3.9% عن 2020 والتي كانت 51%.