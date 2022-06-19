بعد دخوله ضمن أهم المحطات التجارية.. ميناء أبو قير البحرى يقر تعريفة جديدة للأنشطة الداخلية

أقرت هيئة ميناء أبو قير البحرى، تعريفة جديدة لمختلف الأنشطة والمجالات الداخلية بعد زيادة حجم الأعمال بالميناء، والذى يعد أحد الموانئ التى شهدت زيادة فى عدد المشروعات الجديدة خلال الفترة الماضية.

ووفقا للتعريفة الجديدة التى بدأت هيئة الميناء تنفيذها وحصلت «المال» على نسخة منها، نصت على تحصيل رسوم قدرها 300 جنيه عند دخول اسطوانات الغاز للميناء، و300 جنيه عن أسطوانات الأكسجين، و500 جنيه كرسوم لاستخراج بيان بحجم الأعمال داخل الميناء.

كما وصلت رسوم خروج سيارة كسر خشب إلى 300 جنيه، وكذا 300 جنيه لأعمال الدهانات، و1800 جنيه غرامة دخول أو خروج أصناف محظورة و21.6 ألف جنيه رسوم غطس بالمخطاف الخارجى، و18 ألف جنيه غرامة عدم شحن.

وصلت رسوم استخراج خطاب أو بيان من الميناء نحو 500 جنيه، و1000 جنيه رسوم كهرباء، و300 جنيه مزيل صدأ، و100 جنيه رسوم لاستخدام ماكينة غسيل، و1500 جنيه دخول طرد قطع غيار، و1000 جنيه خروج سيارة مخزنة من الميناء، و5000 جنيه رسوم غرامة عدم اتباع تعليمات الأمن.

وشملت التعريفة أيضاً رسوم إجراء أعمال لحام على سطح السفينة تصل إلى 1000 جنيه، فيما بلغت رسوم الغطس 10.8 آلاف جنيه، أما رسوم نزول قارب نجارة فقدرت بنحو 150 دولارا، ورسوم صعود للعمل على القاطرة مقابل 100 دولار، بينما تصل رسوم التعيين 100 دولار، ورسوم صعود المركب 400 دولار.

وبلغت رسوم نزول مخطاف السفينة 500 دولار، ورسوم دخول رماثات / عائمة 150 دولار، ونفس القيمة عند خروج هذه الرماثات، وسداد رسوم فتح ماكينة 600 دولار، وتصل رسوم لحام تحت الماء عن كل ساعة إلى 150 دولار.

وحددت هيئة الميناء رسوم لنش الإرشاد عن كل ساعة بنحو 1000 دولار ، وتحصيل رسوم غطس بالمخطاف الخارجى 1200 دولار ، مع دفع غرامة حال عدم تنفيذ معدل التفريغ 2000 دولار، ورسوم غرامة عدم شحن 1000 دولار ورسوم الغطس تصل الى 600 دولار.

أما بالنسبة لبيان الأعمال المختلفة بالميناء، فتصل فى أعمال الدهان للسفن نحو 300 جنيه، بينما تصل رسوم أعمال اللحام فى السفن لنحو ألف جنيه، وتحصيل ورسوم دخول سيارة سولار 300 جنيه.

كشفت التعريفة الجديدة عن تحصيل 300 جنيه لعدد من البنود والتى تشمل دخول الزيوت، أو خروج الزيوت، أو دخول وخروج البويات ونفس الأمر للشحوم، وخروج سيارات تحميل البراميل الفارغة، و عربات القمامة، وخروج كنسة الأرصفة.

ويتم تحصيل 100 جنيه رسوما عن كل من باور باك، أو وحدة تحكم، أو ماكينة لحام، أو دخول محول كهرباء، أو دخول مضخة، أو دخول أو خروج تنكات، و300 جنيه رسوم خروج قمامة وكذا خروج خردوات.

وألزمت التعريفة الجديدة المنتفعين سداد مبلغ بقيمة 100 جنيه دخول كونتر، ونفس القيمة عند الخروج، و2700 جنيه رسوم لحام تحت المياه / ساعة، و100 جنيه عن دخول طلمبة، و 2700 جنيه عن نزول قارب نجاه، و500 جنيه رسوم غسيل تنكات.

ونصت على سداد شركات التوريدات رسوم دخول سيارة مياه قدرها 1000 جنيه، و1800 جنيه رسوم الرفت وكذا 1800 جنيه رسوم التعيين، و 7200 جنيه رسوم الصعود على المركب و 7200 جنيه رسوم النزول، و 9000 جنيه رسوم نزول مخطاف السفينة.

وبالنسبة لرسوم الأعمال المختلفة بالميناء، نصت التعريفة على 1000 دولار رسوم تعديل إعادة فك وتركيب البوابة، و100 دولار رسوم دخول / خروج أصناف محظور، و1000 دولار رسوم لنش الإرشاد عن كل ساعة، ونحو 100 دولار رسوم عمل نقاط ثابتة على رصيف لاستخدام جهاز المساحة، و1000 دولار رسوم غرامة تشغيل جهاز الاستعانة بالميناء، وكذا تحصيل رسم غرامة دخول / خروج أصناف محظورة 100 دولار، وكذا 100 دولار عن أعمال الرفت.

يشار إلى أن ميناء أبو قير أصبح يستقبل فى الوقت الحالى سفناً ضخمة، خاصة سفن الرورو والحبوب، ومن المقرر أن يستقبل سفن الحاويات خلال العام المقبل بعد الانتهاء من إنشاء محطة لصالح شركة هاتشيسون الصينية بطاقة استيعابية تصل إلى قرابة 2 مليون حاوية.

وتنفذ شركة ديمى البلجيكية أعمال التكريك بالميناء، وتخطت حجم أعمالها بنسبة %50 عبر 28 وحدة بحرية متخصصة، بعد انتهاء الشركة مطلع العام الجارى من 170 مليون متر مكعب، وبلغت أعمال تكريك محطة الحاويات 10 ملايين متر مكعب.

ويضم ميناء أبو قير الجديد عددًا من الأرصفة ذات الطول والعمق، والتى ستصبح حين اكتمالها من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون من أرصفة للحاويات والبضائع العامة والصب الجاف والسائل.

وتم مؤخرا الانتهاء من ربط الميناء بالطرق الرئيسية والمحاور بالطريق الساحلى الدولى والإسكندرية والطريق الزراعى، وحصل الميناء على موافقة من مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، ومقرر أن تقوم بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير فى الإسكندرية وكل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض.