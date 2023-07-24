بعد خناقة البحر في الإسكندرية.. سؤال في «النواب» بشأن خدمات الأمن بالمصايف 

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن ما شهده أحد شواطئ الإسكندرية من الاشتباكات بين عددا من المصطافين.

وأشار إلى أن أحد شواطئ الإسكندرية شهدت اشتباكات وتراشق بين المصطافين، مما تسبب في حالة من الفوضى، وهو ما أثر غضب عدد كبير من المتواجدين في الشاطئ.

وقال عصام: “شواطئ الإسكندرية يرتادها يوميا آلاف المواطنين، وخصوصا سياحة اليوم الواحد مع دخول فصل الصيف”، متابعا:” ومن المفترض أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية”.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن أغلب الشواطئ بالإسكندرية تتبع المحافظة، ويتم تحصيل رسوم ليست قليلة مقابل الدخول، وهو ما يعني أن هناك دخل معقول، يجب أن يقابله خدمات وبينها الأمن وحل أي مشكلات تطرأ بين المواطنين.

وتساءل محمود عصام أين تأمين الشواطئ والذي من المفترض أن تقوم به المحافظة لمنع تكرار هذه المشاهد الفوضوية؟.

وشدد عضو مجلس النواب ، على أهمية أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر، ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه المشكلات لمنع تكرارها مستقبلا.