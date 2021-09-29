«بعد خلو منصبه».. الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين يعلن عن حاجته لتعيين أمين عام

فى مفاجأة من العيار الثقيل، قام الاتحاد الأفروآسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين “FAIR” بعمل إعلان يطالب فيه بتوظيف شخص يحمل مؤهلات منصب الأمين العام، بعد خلو منصبه.

وكان يشغل منصب الأمين العام الدكتور عادل منير والذى رحل عن منصبه بغتة ودون ذكر أسباب.

ومن المعروف أن الدكتور عادل منير الأمين العام السابق للاتحاد الأفرواسيوى تم شغله لهذا المنصب فى عام 2015.

وقام “منير” بشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقبلها رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التامين وهو حاصل على الدكتوراه فى التأمين من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

تعرف على شروط ترشح منصب الأمين العام الجديد

وطالب الإعلان الخاص بشغل منصب الأمين العام للإتحاد الأفرواسيوى لشركات التأمين وإعادة التأمين FAIR فى التوصيف الوظيفى عدد من الإشتراطات، أبرزها أن يكون ذا خبرة كبيرة فى مجال التامين، ولديه خبرة فى وضع إستيراتيجيات العمل والأهداف التشغيلية، وذا رؤية لتطوير العمل بالاتحاد من خلال لجنته العليا، ووضع خطة العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية

وتضمن طلب التوظيف ان يكون للمرشح خبرة فى تحديد وتنفيذ والإشراف على الهيكل التنظيمي والعمليات التجارية FAIR وفقًا للسياسات والمبادئ التوجيهية المعتمدة .

وأن يكون لدى المرشح لمنصب الامين العام للإتحاد الافرواسيوى القدرة على أن يمثل FAIR في جميع مسائل الأعمال الداخلية والخارجية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامور التشغيلية والتنظيمية والحكومية والقانونية

وأضاف طلب التوظيف قدرة المرشح للمنصب على تنفيذ الخطط التشغيلية وتحقيق الأهداف وعمل الاجراءات والتدابير التصحيحية بموافقة اللجنة في حالة وجود انحرافات كبيرة

اللغة والخبرة ومهارات الاتصال بامتيار.. أهم المتطلبات

ومن المعروف أن الاتحاد الأفرواسيوى لشركات التامين وإعادة التأمين تأسس في عام 1964 لتعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا وآسيا ، من خلال التبادل المنتظم للمعلومات والخبرة وتطوير الأعمال

ويعد أعضاء FAIR هم شركات التأمين وإعادة التأمين التي تضم 180 كيانًا من 55 دولة افرواسيوية.

وتضمن طلب التوصيف الوظيفى للمرشح أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في مجال التأمين او أى مهنة ذات صلة به ومعرفة العمل في التأمين أو إعادة التأمين، لمدة 15 عامًا على الأقل مع سجل حافل في القيادة والإدارة لمدة 5 سنوات على الأقل ولديه مهارات اتصال ممتازة ويتحدث اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة) – العربية أو الفرنسية ميزة إضافية وان ينتمى بجنسيته لاى دولة افرواسيوية.