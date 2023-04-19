بعد خطف طفل.. ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية وقتل شخص في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه 3 أشخاص في محافظة الجيزة ، مما أدى إلى قتل أحدهم وإصابة آخر، بعدما اتضح وجود خلافات مالية دفعتهم لخطف طفل.

كان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن وصول شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة- أحدهما متوفي والآخر مصاب، وذلك على أثر إصابتهما بطلقات خرطوش، وبالتقابل مع نجل المتوفي قال إنه توجد خلافات مالية بين والده المتوفي والمصاب وشخص آخر، وعلى إثر ذلك احتجز أحد الصبية التابعين للطرف الثاني حتى يتمكنا من استرداد المبلغ المالي، وبالاتفاق على التقابل لتسليم الصبي واستلام المبلغ المالي بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، حضر الطرف الثاني مستقلًا دراجة نارية وبصحبته آخران وبحوزتهم بندقية خرطوش وأطلق أعيرة نارية تجاههم مما أسفر عن وفاة والده وإصابة الآخر، وإنزال الصبي وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات، حددت مرتكبي الواقعة 3 أشخاص -مقيمون بدائرة القسم- وتبين اختبائهم لدى شخص في المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبط اثنين منهما وبحوزتهما بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، عدد من طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الآيس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.