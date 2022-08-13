بعد خطاب الجبلاية.. الأهلي يعلن مشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر

أعلن النادي الأهلي مشاركته في بطولتيْ كأس السوبر المصري وكأس مصر، وذلك بعد تلقّيه خطابًا من اتحاد الكرة بشأن طلباته الأخيرة.

وأشار الأهلي، في بيانه الصادر اليوم السبت، أنه تلقَّى خطابًا من اتحاد الكرة يؤكد فيه الاستجابة والحرص الكامل منذ تولِّيه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات.

وأشار اتحاد الكرة، في بيانه، إلى أن الجبلاية تعاقدت مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج، وأسندت إليه رسميًّا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10 أغسطس الحالي.

وبشأن طلب الأهلي في التحقيق مع حكم الفار المعيَّن لإدارة مواجهة الأحمر مع فاركو، أكد اتحاد الكرة، في خطابه، أنه تمّت إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيانه المرسل للنادي الأهلي، أنه طبقًا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أية عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة مساء غد الأحد، في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2021- 2022.

يُذكر أن الأهلي كان قد خسر بطولة كأس مصر النسخة الماضية 2020- 2021 لحساب الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة آنذاك.