بعد خسارته مباراة «بلاي ستيشن».. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون

بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن"

بين مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لحظة تحطيمه جهاز تليفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ”البلاي ستيشن”.

وقال آل الشيخ الفيديو حينما كان يلعب مع الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم: “في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت”.

وبدا مالك نادي ألميريا الإسباني غاضبًا بعدما سجل آل سويلم هدفا في شباكه، حيث قذف شاشة التليفزيون بجهاز اللعب أو اليد، مُرددًا “اليد خربانة”.

وكانت مباراة “البلاستيشن” جزءا من تحد بين آل الشيخ وآل سويلم أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة “جود للإسكان” الخيرية.

وفي وقت سابق نشر آل الشيخ فيديو لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي للتفاعل مع الحدث.

كما تفاعل آخرون مع واقعة تحطيم شاشة التليفزيون، بينهم نجم الكرة السعودي سامي الجابر.