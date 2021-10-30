استثمار

بعد خسارته انتخابات نادي سموحة .. فرج عامر : إنشاء ناد جديد مع مستثمرين أجانب

والتقدم بطلب لوزارة الشباب والرياضة
عصام عميرة 6:08 م, السبت, 30 أكتوبر 21 6:08 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بعد خسارتة انتخابات رئاسة نادي سموحة، وفاز بها وفاز وليد عرفات برئاسة النادي السكندري، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2025، والتى تمت أمس، أنه تقرر إنشاء ناد رياضي جديد.

وأضاف فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، انه سيتقدم الى وزارة الشباب والرياضة والهيئات الرسمية، بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين والاجانب.

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وتابع فرج عامر، فى عدة تعليقات على صفحتة الشخصية، انه يحترم راي الجمعية العمومية لنادي سموحة، وتمني التوفيق للمجلس الجديد، متابعا” ان لكل شئ نهاية ولا يمكن التواجد فى نادي سموحة اكثر من 23 عاما”.

 وقال فرج عامر” سموحة نادي عريق ونادي عظيم، وصرح رياضي مصري عملاق وإن شاء الله سيظل عملاق، وسيزدهر أكثر وطموحات أعضاءه شئ جميل ومحترم، وأكيد رأيهم واختياراتهم صح”.

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فرج عامر: تشرشل سقط في انتخابات إنجلترا بعد الفوز بالحرب العالمية

وتابع فى بوست اخر اليوم،” لا ننسى أن تشرشل سقط في انتخابات إنجلترا بعد أن فاز في الحرب العالمية الثانية، مش مهم تعمل اللي تعتقد إنه صح، لازم تعمل اللي الناس شيفاه صح، والحمد لله أشعر أني خفيف وعندي طاقة، لأني تحررت من قيود والتزامات ضخمة ومسئوليات عملاقة، واستطيع أن اركز من الآن في أشياء كانت في أشد الاحتياج لتركيزي، وعلاقتي بالجميع مستمرة ومستقرة ولا أحمل لأحد في قلبي إلا الخير”.

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انتخابات نادي سموحة

يشار إلى أن نتيجة انتخابات نادي سموحة والتى جرت أمس عن فوز كلاً من الدكتور عمر خميس الغنيمي بمنصب نائب رئيس النادي، و أحمد رجب العادلي وأحمد عجلان ورامي فتح الله وأشرف مختار بمقاعد العضوية فوق السن، والدكتور ماهينور سامح بمقعد العضوية تحت السن.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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