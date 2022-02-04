بعد خسارة أسهم «ميتا» 230 مليار دولار.. تراجع ثروة زوكربيرج 31 مليار دولار

شهدت أسهم شركة ميتا، مالكة فيسبوك، تراجعًا قياسيًّا في قيمتها السوقية، إذ هبطت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 230 مليار دولار، في أكبر خسارة يومية تُمنى بها شركة أمريكية، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”. وأدى تراجع سعر السهم في شركة ميتا إلى تراجع ثروة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج بمقدار 31 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج لأصحاب المليارات. وتساوي هذه الخسارة في ثروة زوكربيرج الشخصية قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة إستونيا.

رغم الخسارة لا تزال ثروة زوكربيرج تناهز الـ90 مليار دولار

ورغم هذه الخسارة، فلا تزال ثروة زوكربيرج تناهز الـ90 مليار دولار، ليظل بذلك أحد أغنى أغنياء العالم.

وسجلت أسهم منصات ميتا هبوطًا مقداره 26.4% جرّاء إحباط المستثمرين من الأرقام ربع السنوية التي حققتها الشركة.

وقالت ميتا إن عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك تراجع للمرة الأولى في تاريخ المنصة الممتد لـ18 عامًا.

تراجع عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك إلى 1.929 مليار فى الربع الأخير

كانت شركة ميتا قد كشفت مؤخرًا أن عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك تراجع إلى 1.929 مليار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بـ1.930 مليار في الأشهر الثلاثة السابقة لذلك.

وكانت هذه أول مرة على الإطلاق التي يسجل فيها نشاط المستخدمين اليوميين في أكبر شبكة تواصل اجتماعي على مستوى العالم، تراجعًا.

شركة ميتا تحذر من تباطؤ يشهده نمو العائدات

كما حذرت شركة ميتا من تباطؤ يشهده نمو العائدات وسط منافسة من منصات أخرى بينها تيك توك، ويوتيوب، فضلًا عن تراجع في إنفاق المعلنين.

وقال زوكربيرج إن نمو مبيعات الشركة تضرّر مع اتجاه مستخدمين، ولا سيما الشباب، إلى منصات منافسة.

توقعات بأن تسجل ميتا عائدات بقيمة تتراوح بين 27 و29 مليار دولار في الربع الأول

ويُتوقع أن تسجل الشركة عائدات بقيمة تتراوح بين 27 و29 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، بأدنى مما كان يتوقع الخبراء.

ورغم استثمار ميتا في خدمات مقاطع الفيديو لمنافسة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتقنيات، فإنها لم تجْنِ من هذا الاستثمار سوى القليل من الأرباح.

وقالت ميتا، صاحبة ثاني أكبر منصة إعلان رقمي في العالم بعد جوجل، إنها تضررت من تغييرات أجرتها شركة أبل فيما يتعلق بالخصوصية.

وقالت الشركة إن تغييرات الخصوصية هذه تصعّب على المعلنين مسألة قياس وتحديد جمهورهم المستهدف على فيسبوك وإنستجرام، بما يترتب عليه خسائر تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار خلال العالم الحالي.

وصاحَب تراجع قيمة السهم في شركة ميتا بجلسة تداول أمس الخميس تراجعٌ في قيمة أسهم منصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بينها تويتر، وسناب، وبينتريست.