بعد خروج الزمالك.. برزنتيشن تنوي إقامة السوبر في مصر

علي المصري: يسود اتجاه داخل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، لإقامة السوبر المصرى داخل مصر، بناء على رغبة شركة برزنتيشن راعية الجبلاية، عقب توديع الزمالك لكأس مصر، من الدور قبل النهائى، على يد المصرى البورسعيدى. وسيتم عقد اجتماع بين مسئولى الشركة الراعية، ومسؤولي

علي المصري:

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، لإقامة السوبر المصرى داخل مصر، بناء على رغبة شركة برزنتيشن راعية الجبلاية، عقب توديع الزمالك لكأس مصر، من الدور قبل النهائى، على يد المصرى البورسعيدى.

وسيتم عقد اجتماع بين مسئولى الشركة الراعية، ومسؤولي اتحاد الكرة خلال ساعات، من أجل حسم مكان إقامته، وأن كانت برزنتيشن ترغب فى إقامة السوبر خارج مصر، فى حالة وصول الأهلى والزمالك لنهائى الكأس.

وألمح محمد كامل رئيس مجلس إدارة برزنتيشن، لمسؤولى اتحاد الكرة، بتفكيره فى عدم إقامة السوبر المصرى هذا الموسم خارج البلاد، بعدما ودع الزمالك كأس مصر، على يد المصرى البورسعيدى، مساء أمس الثلاثاء، خاصة أن المباراة لن تحقق الإستفادة الكاملة، مثلما حدث فى اللقاءين السابقين.

وأقيم السوبر المصرى فى الموسمين الماضيين، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمع بين قطبي الكرة المصرية، وحقق نجاح منقطع النظير، سواء جماهيريا أو إعلاميا أو تسويسقيا، إضافة للإشادة التى حصلت عليها الشركة الراعية، من الجميع على حسن التنظيم.