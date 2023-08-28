بعد ختام مفاوضات سد النهضة بالقاهرة.. إثيوبيا: اتفاق على خروج الأطراف الثلاثة فائزة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن وفود من إثيوبيا ومصر والسودان استكملوا الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية حول الملء الأول والتشغيل السنوي بخصوص سد النهضة الإثيوبي في وقت مبكر من اليوم الأثنين.

مفاوضات سد النهضة

وأضافت الوزارة بحسب بيان على موقع “إكس” أن الأطراف الثلاثة تبادلت وجهات النظر بغية الوصول إلى وضع يضمن خروج الأطراف الثلاثة فائزة.

وأضافت أن الوفود اتفقت أيضا على أن إثيوبيا سوف تستضيف الجولة التالية من المفاوضات في سبتمبر 2023 في أديس أبابا.

وتابعت:” ستحاول إثيوبيا اختتام المفاوضات على أساس مبدأ الاستخدام العادل والمقبول مع ضمان حصولها على حصة عادلة من مياه نهر النيل.”