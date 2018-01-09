بعد حملة جهينة.. رسائل التبرع لمستشفى بهية ترتفع 7 أضعاف

محمد فتحى قالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة، إن حملة الشركة لدعم مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى ساعدت فى مضاعفة عدد رسائل التبرع للمستشفى بنحو 7 أضعاف خلال 7 أيام فقط من يوم 2 حتى 9 يناير. ولفتت…

محمد فتحى



قالت بسنت فؤاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة جهينة، إن حملة الشركة لدعم مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى ساعدت فى مضاعفة عدد رسائل التبرع للمستشفى بنحو 7 أضعاف خلال 7 أيام فقط من يوم 2 حتى 9 يناير.

ولفتت إلى أن مؤسسة بهية استهدفت استخدام الرياضة والنادي الأهلى ذي الشعبية الواسعة، للفت الأنظار محلياً وإقليمياً إلى هذه القضية المهمة التي تحتاج لتكاتف جهود كل أطياف وأفراد المجتمع لإنهاء قوائم الانتظار التي تضم ما يقرب من 5000 سيدة في حاجة إلى العلاج بالمجان.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها شركة جهينة للإعلان عن النتائج التي وصلت لها حملتها الأخيرة، والتي تنوي الشركة في إطارها وضع شعار مستشفى بهية بديلاً لشعار جهينة في مباراة السوبر القادمة بين النادي الأهلي والنادي المصري في حال جمع 19 مليون جنيه من التبرعات لصالح مستشفى بهية قبل المباراة.

وأكدت أنه ما زال أمامهم تحدٍ كبير، وهي قائمة الانتظار الطويلة التي تضم ما يقرب من 5000 سيدة بحاجة ماسة للعلاج بالمجان بالمستشفى، ولكن لضيق الإمكانيات المادية يصعب استقبالها بالمستشفى لتلقي العلاج.

واستطردت فؤاد: جهينة كانت بمثابة الرابط لأضلاع المثلث الذهبي للحملة، الذي ضم هذه المرة النادي الأهلي، ومستشفى بهية، وشركة جهينة، كونها الراعي الرسمي للكيانين وشريك المسئولية المجتمعية للنادي الأهلي.