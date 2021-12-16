بعد حفله بموسم الرياض.. هاني شاكر في مرمى الانتقادات لغنائه بعد مطربي المهرجانات

فارس فهمي: كان يجب على نقيب الموسيقيين إلا يوافق على الغناء في موسم الرياض

رغم هجوم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على مطربي المهرجانات الذين قدموا حفلات غنائية مؤخرا بموسم الرياض بالسعودية تحت رعاية هيئة الترفيه للمستشار تركي آل الشيخ، إلا أنه أحيا بنفسه مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الفنان السعودي محمد عبده بالرياض وشاركه الحفل كل من المطرب محمد محسن والمطربة مي فاروق تحت قيادة المايسترو أمير عبد المجيد .

وتعرض شاكر لسيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قبوله إحياء حفل غنائي بالرياض بعد هجومه على فناني المهرجانات وموسم الرياض الذي احتفى بهم، وعدم وجود نجوم الغناء الكبار فيه .

صلاح عطية: هاني شاكر قبل أن يغني في موسم الرياض بعد هجومه على فناني المهرجانات

يرى الشاعر الغنائي صلاح عطية أن السوق يمكن أن يتسع للجميع سواء فناني المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال الذين قدموا حفلات مؤخرا في موسم الرياض وحققوا نجاحا كبيرا، كذلك هاني شاكر بأغانيه الكلاسيكية المعروفة سيقدم حفلا بالرياض أيضا .

وتساءل عطية عن ما سبب منع نقيب الموسيقيين هاني شاكر لمطربي المهرجانات الفترة السابقة إذا، طالما هو نفسه قبل أن يغني في موسم الرياض على نفس المسرح الذي قدم عليه فناني المهرجانات الذي يعترض عليهم شاكر حفلاتهم بالسعودية اليومين الماضيين.

وأكد أن المنع ليس الحل بل الأفضل تقديم فن مواز للمهرجانات يقبل عليه الجمهور، الذي انجذب لأغاني المهرجانات وكان سببا في نجاحها الكبير وتحقيقها أرقام مشاهدات مرتفعة.

فارس فهمي: كان يجب على نقيب الموسيقيين إلا يوافق على الغناء في موسم الرياض

وعلق الملحن فارس فهمي على ذلك الأمر فقال: مافعله هاني شاكر بغنائه في موسم الرياض على نفس المسرح الذي غنى فيه مطربو المهرجانات بعد هجومه عليهم مؤخرا شيء مؤسف حقيقة.

وأردف قائلا كان يجب على نقيب الموسيقيين ألا يوافق على الغناء في موسم الرياض على نفس المسرح الذي غنوا فيه حتى لو بمقابل مادي كبير يصل لمليون جنيه.

ويضيف أن الدولة لا تريد استمرار فن المهرجانات، وهاني شاكر يحاول فلترة السوق منهم هذه الفترة، لكن مافعله بغنائه في الرياض كان شيئا لا يليق باسمه ومكانته الفنية وكان يجب أن يرفض ذلك بعد انتقاده لتقديم موسم الرياض الفرصة لفناني المهرجانات مثل حسن شاكوش وحمو بيكا رغم منعه لهم في مصر الفترة الماضية من الغناء.