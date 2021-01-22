بعد حظر الدنمارك للرحلات القادمة من الإمارات.. أبوظبي ترد

أصدرت وازارة الخارجية الإماراتية بيانا للتعليق على قرار الدنمارك بحظر الرحلات الجوية القادمة منها بسبب شكوك في جودة فحوص كورونا.

واليوم، أعلنت الدنمارك، تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام للاشتباه في حدوث مخالفات في فحوص كورونا.

وتفرض الدنمارك إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر إليها.

وقال بيني إنغلبريشت وزير النقل الدنماركي، إنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات لمدة 5 أيام للتأكد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجري بشكل صحيح”.

رد الإمارات

وردا على قرار الدنمارك، ثال فيصل لطفي، وكيل وزارة الخارجية إن كل المراكز المعتمدة في الإمارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة.

وأضاف: “نفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات”.

وتابع: “يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين”.

دبي “مفتوحة على مصراعيها”

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيودا شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصراعيها أمام السياح، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقد زار مشاهير دنماركيون دبي مؤخرا مما أثار انتقادات من رئيسة الحكومة ميتي فريديريكسن.

قالت فريديريكسن خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء إن “ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، مما يساهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء”.

وتفرض الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة قيودا صارمة منذ نهاية ديسمبر لمحاربة الموجة الجديدة من الوباء.

وهي تشعر بالقلق من انتشار نسخ متحورة من الفيروس.

وقد سجلت فيها 283 إصابة بالنسخة البريطانية من الفيروس المتحور وإصابة واحدة بالفيروس المتحور لجنوب إفريقيا لدى شخص قادم من دبي.