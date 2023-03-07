بعد حصولها على رخصة النشاط.. «تمويلي» بصدد طرح أول منتجاتها في «متناهي الصغر»

تستعد شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر لتفعيل عملياتها في مجال التأجير التمويلي متناهي الصغر بعد حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالقرار رقم 581 لسنة 2023.

وتسعى تمويلي إلى إحراز حصة سوقية جيدة في هذا القطاع الحيوي والذى يعكس احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تساعدها على النمو.

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي انه بحصول الشركة على هذه الرخصة تكون تمويلي قد تحولت إلى شركة متكاملة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تستعد الشركة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة المتوسطة التي يزيد حجم التمويل الواحد للمشروع عن 200 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

وأوضح أن تمويلي انتهت أيضا من إعداد دراسة سوقية معمقة لخدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للتعرف على احتياجات السوق ومن ثم تستعد الشركة لطرح مجموعة من المنتجات التمويلية في هذا المجال تحقق المِيزة التنافسية التي طالما تمتعت بها تمويلي في بقية المجالات على مدار السنوات الماضية.

تعد حزمة من المنتجات لطرحها في هذا المجال

وأشار أحمد خورشيد إلى أنه بجانب خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر فإن شركة تمويلي تقدم حزمة متنوعة من المنتجات الهادفة لخدمة المشروعات متناهية الصغر وكذلك في مجال التأمين متناهي الصغر وأيضا في بقية الخدمات المكملة للنشاط مستفيدة في ذلك من التسارع الحادث في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن قطاع التأجير التمويلي متناهي الصغر في مصر يعد قطاعاً واعداً نظراً لتنامي احتياجات هذه المشروعات لخدمات مالية مكملة تساعدها على توسيع أنشطتها لاسيما في مجالات أنشطة الخدمة والإنتاجية والمقاولات.

وأوضح أن تمويلي سوف تصدر خلال أيام قليلة أول منتجاتها في مجال التأجير التمويلي متناهي الصغر وسوف يكون منتجاً تنافسياً وملبياً لاحتياجات عملاء الشركة البالغ عددهم حاليا 400 ألف عميل منذ بداية الإصدار، موزعين على 150 فرعاً في 23 محافظة بنسبة تغطية تقدر بنحو 85 في المائة من محافظات الجمهورية وقد وصل إجمالي التمويلات المصدرة التي منحتها شركة تمويلي منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر بقيمة 75 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار بنسبة 30%، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40%، وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30%.