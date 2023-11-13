بعد حزمة التيسيرات الحكومية الأخيرة.. المطورون يطالبون بمزيد من الدعم وحلول «خارج الصندوق»

الدعم والتيسيرات الحكومية المقدمة للمطورين العقاريين ودورها فى التخفيف من حدة الضغوط والتحديات التى تواجهها الشركات والتى يأتى فى مقدمتها القفزات الكبيرة فى أسعار مواد البناء، وارتفاعات أسعار الفائدة، وما ترتب عليه من تضاعف التكاليف، كانت المحور الأساسى للجلسة الأولى لمؤتمر «المال» للتطوير العقارى فى نسخته السابعة أمس.

وتناولت الجلسة أيضا المعايير الملائمة للمساكن التى يمكنها جذب المستثمرين الأجانب، ومقترحات حول التيسيرات الملائمة التى يجب أن تقدمها البنوك فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والمدى الزمن لأقساط القروض، ومطالبات بهيئة لتنظيم القطاع على غرار دبي، والمملكة العربية السعودية، والتحديات المباشرة، وغير المباشرة المهددة لبقاء مطورى القطاع العقاري، الذى يرتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو %20 من الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة.

وركزت المناقشات على الضربات المحلية والعالمية التى نالت من قطاع العقارات خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا، ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الخام، وما ترتب عليها من قفزات جنونية فى أسعار تكاليف تنفيذ المشروعات.

وشهدت كذلك توقعات بإقرار قانون التصالح قبل نهاية العام الحالي، والإعلان عن 5 مقترحات جديدة فى جعبة لجنة الإسكان بمجلس النواب للتيسير على المطورين العقاريين.

وحضر الجلسة التى أدارها شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة المال، المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس فتح الله فوزى أمين عام مؤتمر التطوير العقارى السابع ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذ لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقاري.

واستهل مدير الجلسة الحديث بتوجيه سؤالا للمهندس طارق شكرى حول التيسيرات التى أقرتها الحكومة مؤخرا للمطورين العقاريين، وتلك التى مازالوا ينتظرونها؟.

وقال شكرى إنه تم مؤخرا إقرار 8 تيسيرات من أصل 10 لدعم المطورين العقاريين، فضلا عن دعم الحكومة لهم، لافتا إلى أن أهم نتائج هذه التيسيرات كانت منح المطور الحق فى تسجيل أرض فضاء، وهو ما وفر على المطورين تكاليف ضخمة، كما أن السماح بزيادة المساحات البنائية للمشروعات بنحو %10 أفادت كثيرا سواء فى الأدوار المرتفعة أو المنخفضة.

وتابع أنه فيما يتعلق بتعديل نسب المكون الخدمى فى المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين %15-5 نطالب أيضا أن يكون ذلك للمبانى التجارية والإدارية، كما طالب بتطبيق نظرية الحجوم على جميع الشركات.

ورغم حزمة التيسيرات هذه يرى شكرى أنها مازالت لم تقابل الارتفاعات الكبيرة فى التكاليف والتى وصلت إلى %100 للمتر، والتى أثقلت كاهل المطورين لدرجة أن بعضهم أصبح يتكبد خسائر خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقال إن لجنة الإسكان فى “النواب” عقدت مؤخرا اجتماعا مع غرفة المطورين العقاريين حول المساندات الحكومية، وأن هناك 5 أفكار لدعم القطاع مازالت محل دراسة، ولا يمكن الإفصاح عنها حاليا.

وطالب بتثبيت أسعار الفائدة لمدة تصل إلى 4 أعوام، تحسبا للارتفاعات المستقبلية للتكاليف، إضافة إلى زيادة فترة تأجيل أقساط القروض البنكية.

وأكد شكرى أن كافة الأطراف تعانى من الأزمة التى يشهدها السوق العقارى حاليا، سواء الحكومة أو المطورين العقاريين، لذا هناك حاجة إلى أفكار خارج الصندوق تماما، حيث إنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى حلول جديدة.

وتوقع شكرى رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب إقرار قانون التصالح قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه تم عرضه على اللجنة ومناقشته وتعديل بعض مواده، وإرساله مجددا إلى مجلس الدولة لإقرار التعديلات قبل إعادته للنواب.

وأكد أن قطاع العقارات بحاجة إلى تخفيضات ضريبية، لافتا إلى أنه رغم الرفض المتوقع لهذا المقترح من وزارة المالية إلا أنه يجب تطبيق فى ظل الحاجة الملحة للشركات للدعم.

ويرى شكرى أن المطورين والشركات عملوا بجد وفقا لكافة التقديرات الطبيعية والمنطقية، والتى تجاوزتها الظروف الأخيرة نتيجة قفزات العملة 3 اضعاف وصعود الفائدة من %10 إلى %22 وعجز الموارد، وهو ما يجعل جميع الشركات على قدر كبير من الرشادة والمنطقية إلا أن الظروف كانت مجحفة للغاية، لذا لا يمكن القاء اللوم على الشركات.

وأكد أن المعطيات الدولية والظروف العالمية لا تتيح فرص للتعامل مع الضغوط الراهنة، لذا فإن الضغوط كبيرة على الدولة المصرية.

قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن زيادة حجم المبيعات والطلب على شراء العقارات فى السوق المصرية مؤخرا مؤشر إيجابى ويحمل رسالتين وهما ثقة المستثمر والفرد فى هذا القطاع كونه صناعة قوية وأداة حقيقة لجذب الاستثمارات.

وأضاف الطاهر أن السوق لديها ثقة كبرى بأن أفضل ملاذ لتخطى أزمة التضخم هى العقارات، والتى تعتبر أحد الأدوات الحقيقية فى هذا الشأن.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى زيادة المبيعات سنجد أن أكثر من 80% منها كانت عمليات تمويلها من الشركات، موضحا أنه فى الفترة الماضية هناك العديد من الشركات التى دخلت السوق المحلية والبعض منها أثبت جدارته.

وأشار إلى أن صناعة العقار تحتاج لفترة من 7 إلى 10 أعوام لكى نستطيع قياس دورة الإنتاج وتأثير تقلبات السوق وارتفاعات التكلفة على المشروعات الجديدة.

وتابع أن قطاع العقارات يشغل نحو 5 ملايين عامل مباشر وغير مباشر، ويؤثر على العديد من الصناعات الأخري.

ونوه الطاهر بأن هناك تحديات تواجه القطاع منها أن وزارة الإسكان هى المعنية فقط بحل مشاكل المطورين العقاريين، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات الحكومية وعدم اقتصارها على الوزارة لوضع حلول لمشكلات شركات التطوير العقاري، ومن ضمن هذه الجهات البنك المركزي، ووزارة المالية، والتجارة والصناعة، لحماية المستثمر.

وأوضح أن عوامل التضخم وعدم توافر المواد الخام كانت أسباب أدت إلى تأخر الشركات فى تسليم الوحدات.

ولفت إلى أن زيادة المبيعات مؤشر جيد ولكن لابد من الحفاظ على ثقة المستهلك لكى تظل عجلة التنمية مستمرة فى هذا القطاع.

وقال المهندس محمد الطاهر إن هناك إقبال لافت من قبل الأجانب على شراء الوحدات العقارية فى السوق المصرية.

وأشار إلى أهمية بذل الجهود لإعطاء الثقة للمستثمرين، مضيفا أن هذا الإقبال يعد خطوة هامة لتحقيق رؤية الدولة فى ملف تصدير العقار المصرى للخارج.

وأشار إلى أن الاستدامة لا تمثل تكلفة بشكل كبير، ولكن الهدف معرفة المعنى الفعلى لها وطرق تنفيذها بالشكل الأمثل.

ولفت إلى ضرورة عدم المقارنة مع النماذج الخليجية فيما يخص العقارات لأنها غير معبرة لتاريخ الاستثمار فى مصر، وذلك لاختلاف الطبيعة الديموغرافية بينهما.

وعلى صعيد آخر قال الطاهر إن منظومة التمويل العقارى القائمة حاليا فى مصر ليست منضطبة إلى حد كبير وتحتاج إلى تغيير فعلي.

وأضاف أن السوق العقارية تتطلب حاليا حلول جذرية لمشكلات التسجيل والتمويل العقارى بهدف المساهمة فى توسيع دائرة مبيعاته.

ووجه مدير الجلسة تساؤلا إلى المهندس وليد مختار الرئيس التنفيدى لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، عن أبرز التحديات التى تواجه القطاع والأسباب وراء تحقيق طفرة لافتة فى المبيعات؟.

وقال مختار إن هناك العديد من التحديات التى تواجه القطاع العقاري، موضحا أن المطور العقارى يلعب الكثير من الأدوار، وهو الأمر الذى يعرقل من دوره على النحو الأمثل.

وأضاف أن المطور يقوم بدور التطوير والمقاول والممول رغم أن مهمته الرئيسية وخبرته تتركز على التطوير العقارى فقط، وهو ما يتطلب توفير كيانات مسئولة عن تنفيذ هذه المهام.

وأشار إلى أنه من الضرورى المضى قدمًا فى تأسيس الصناديق العقارية، وهى خطوة من شأنها حل الكثير من التحديات التى تواجه القطاع، كما أن تلك الصناديق متواجدة فى أسواق عديدة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن الصناديق وسيلة من وسائل الاستثمار، مطالبا القطاع المصرفى المساعدة فى تأسيس صناديق استثمار عقارية، أو على الأقل طرح منتجات تمويلية مبتكرة.

ولفت مختار إلى أن مبيعات الشركات العقارية تضاعفت خلال آخر عامين، وهو ما يفرض على المطور مسئوليات لتنفيذ المشروعات التى تم بيعها فى الوقت الذى تشهد فيه السوق تحديات اقتصادية.

وردا على سؤال حول تقييمه لموقف التصدير فى الفترة الحالية، ورؤيته لحاجة القطاع العقارى الفترة المقبلة؟ قال فتح الله فوزى إنه ليس هناك اختلاف أن القطاع يواجه ارتفاع التكلفة بأكثر من 100%، ويحتاج إلى حوافز أكتر فيما يتعلق بتأجيل الأقساط بسبب الفوائد المرهقة، كما أن بيع الأراضى بالدولار يرفع التكلفة على المطور.

وطالب مجلس النواب بتشكيل هيئة لتنظيم القطاع العقارى على غرار السعودية ودبي، لافتا إلى أن القطاع يطالب بها منذ نحو 10 سنوات فى ظل المشكلات التى يواجهها، وأحدها سوق السمسرة غير المنظم.

وأكد أنه يجب تغيير وجه المنتج العقارى الذى يستهدف المستثمرين الأجانب، وتصميم منتج خاص لجذب هذه الفئة، وإتاحة التسجيل فى الشهر العقاري.

ووجه شريف عمر مدير الجلسة سؤالًا إلى هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتطوير العقارى ببنك مصر بشأن دعم القطاع البنكى فى مساعدة الشركات فيما يخص القروض والتمويلات وكل ما يدعم تسهيلات الإنشاء، مستفسرًا عن رؤيتها التحليلية لدور البنوك فى مساعدة القطاع العقاري؟.

وقالت هند فى ردها على السؤال إن التمويل العقارى للأفراد يعد أكثر المنتجات البنكية تعقيدًا لأنه يقوم على ضمانات لا تتوفر أوراقها فى كثير من الأوقات، كما أنها محكومة بقوانين، والبنك ملزم بتغطية مخاطر هذه العملية بما لا يخالف هذه القوانين.

وأشارت فهمى إلى تأثير سعر الفائدة على قدرة المواطنين الشرائية، لافتة إلى أهمية مبادرات التمويل العقارى باعتبارها محركًا أساسيًا لعمليات البيع والشراء فى القطاع، حيث استفاد منها أكثر من نصف مليون مواطن، مبينة أن القطاع المصرفى قدم تمويلات عقارية بقيمة 64 مليار جنيه.

وأوضحت أن التمويلات العقارية من مبادرة البنك المركزى المصرى تستحوذ على %80 من محفظة التمويلات العقارية لبنك مصر .

وتابعت أن هذه المبادرات تشير بأن الإقبال على شراء العقارات بالنسبة للمواطنين كبير للغاية، إذ أن توفير مكان للمسكن من أوائل اهتمامات الإنسان، ويعكس ذلك أنه كلما تم تسهيل أو تخفيض قيمة العقار كان الإقبال على الشراء أوسع وأكبر.

وذكرت أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر، فإن العقارات محظوظة لكونها من القطاعات التى لا تحظى بتقلبات سعرية، بل أسعار الوحدات دائمًا فى زيادة.

وأشارت هند فهمى إلى أن التوريق ليس حلًا كافيًا لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الفائدة، منوهة بأن هذه المشكلة مركبة وتحتاج إلى وقت طويل للحل، لافتة إلى أن هناك تجارب توريق تم تنفيذها فى مصر بالفعل، وهى تحظى بالتشجيع.

أردفت أن بنك مصر وجد طرقاً بديلة للرهن والتسجيل بما يضمن حقوقه بالتعاون مع كبار المطورين، وهو الأمر الذى لاقى ترحيبًا كبيرًا منهم.

وفيما يخص جهود البنك فى توفير المزيد من العملات الدولارية أشارت رئيس قطاع الشمول المالى والتطوير العقارى ببنك مصر إلى تطبيق البنك برنامجًا يتيح التمويل للمصريين فى الخارج.

ولفتت إلى أن بنك مصر تواصل مع مصريين عاملين بالخارج لمساعدتهم فى الحصول على مكان للمسكن بنظام التمويل العقاري، مشيرة إلى أنه فيما يخص الأجانب فإنها تكاد تجزم أنهم لن يروق لهم استلام عقار غير مكتمل التشطيبات أو بحاجة إلى الصيانة، بالإضافة إلى عدم استغلاله بشكل أمثل، منوهة بأنهم يحتاجون إلى منظومة كاملة تبدأ من الصيانة وصولًا إلى استغلال المكان عند عدم وجود صاحبه.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك برنامجًا متكاملًا لتصدير العقار المصري، ذا نظم إدارة وتجارة معينة، يعمل على تحقيق أكبر استفادة من العقارات.

واستطردت أنها تأمل فى أن يضم هذا البرنامج جميع ما يخص الثروة العقارية، على غرار العديد من البرامج المتواجدة فى بعض دول العالم، مشيرة إلى أحد البرامج فى اليونان، والذى يُمكن الباحث عن عقار من الحصول على جميع المعلومات المتوفرة عن مكان العقار الذى يرغب فى شرائه، بما يشمل شكله وتخطيطه وسنة إنشائه، معبرة عن أملها فى تدشين تطبيق شبيه فى مصر، مع إضافة الخيارات التمويلية المتاحة، والبنوك الممكن التعامل معها.

أوضحت أن هذا التطبيق سيتيح لكل من المشترى والمطور والبنك أن يتحدثوا بلغة واحدة، كما سيوفر على البنك مراجعة أوراق الوحدة عند طلب التمويل، باعتبار أنه كان مشاركًا فى العملية الشرائية منذ البداية.

وأشارت إلى أن مراجعة البنوك لأوراق الوحدات أعطى نوعًا من الاطمئنان الزائد لدى المشترين، الأمر الذى سوف يعزز من استخدامهم لكل هذه التطبيقات، والذى سيؤدى بدوره إلى نمو المبيعات.

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