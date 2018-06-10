بعد حريق مخزن صناديق الاقتراع.. الجبوري يدعو لإعادة الانتخابات العراقية

رويترزدعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري يوم الأحد إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو أيار بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع في وقت سابق يوم الاحد.وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان

رويترز

دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري يوم الأحد إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو أيار بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع في وقت سابق يوم الاحد.

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء.

وقال الجبوري في بيان ”جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره“.

وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات ”إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب“.