بعد حدوث هبوط أرضي بالطبقة الأسفلتية.. تحويلات مرورية بكوبري بنها بالقليوبية تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القليوبية تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، إثر حدوث هبوط أرضي بتاريخ اليوم 3/9/2023 بالطبقة الأسفلتية أعلى كوبرى بنها رقم “3” بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

ويستلزم غلق حركة المرورية للسيارات أعلى الكوبرى المشار إليه في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة ، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

غلق الإتجاه القادم من الإسكندرية أسفل الطريق الإقليمى وتحويل حركة المركبات للصعود أعلى الطريق الإقليمى لمسافة 3 كيلو مترات تقريبًا إتجاه بنها، ثم النزول إتجاه مدينة بنها والسير لمسافة 500 متر تقريباً حتى مفارق المنصورة أسفل الطريق الزراعي، ثم الصعود يمينًا من أمام جامعة بنها (مطلع الجامعة) للطريق الزراعي إتجاه القاهرة مرة أخرى.

غلق منزل الطريق الإقليمي للقادم من أعلى الخطاطبة والمؤدي إلى الطريق الزراعى إتجاه القاهرة “إتجاه الكوبرى المشار إليه”، واستمرار السير على الطريق الإقليمي لمسافة 3 كيلو متر تقريبًا إتجاه بنها، ثم النزول إتجاه مدينة بنها والسير لمسافة 500 متر حتى مفارق المنصورة أسفل الطريق الزراعى ثم الصعود يميناً من أمام جامعة بنها (مطلع الجامعة) للطريق الزراعى إتجاه القاهرة مرة أخرى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القليوبية الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.