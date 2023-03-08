بعد حادث قطار قليوب.. تعرّف على «مجمعة التأمين ضد أخطار السكك الحديدية»

تهدف مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة تهدف إلى معاونة الشركات الأعضاء في تغطية الأشخاص المتوفين أو ممن يصابون بعجز كلي أو جزئي مستديم ناشئ عن حادث لقطارات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، فهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق مؤمنة على كافة ركاب خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق على مستوى الجمهورية لدى مجمعة التأمين من

حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وملتزمة بدفع الأقساط، وأن هذا التأمين يشمل كافة أنواع الحوادث باستثناء تلك التي تقع نتيجة خطأ من الراكب نفسه.

وعبر بيان عاجل، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث الرسمي لوزارة

والسكان، أن حصيلة إصابات حادث قطار قليوب الثلاثاء تشير إلى وجود حالتي وفاة، وإصابة 16 فردًا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، بينما غادر 3 آخرون قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وجاء ذلك بعد انحراف قطار وجنوحه إلى الرصيف الخرساني بمحطة قليوب.

ولا تستلزم الاستفادة بتأمين المجمعة حكمًا قضائيًا، وإنما تتقدم أسرة المتوفى بسبب الحادث إلى مجمعة التأمين مباشرة بطلب مرفق به شهادة الوفاة وإعلام الوراثة ومحضر الشرطة عن الحادث، وتطلب فيه الاستفادة بهذا التأمين، وفي حالة تسجيل محضر الشرطة أن الحادث لم يقع نتيجة خطأ سلوكي من المتوفى؛ تقوم مجمعة التأمين بصرف التعويض لورثته فوريًا، ويقدر قيمة التأمين في حالة الوفاة بـ30 ألف جنيه.

وفي حالة الإصابة يقدم المصاب طلبًا إلى مجمعة التأمين مرفقًا به تقرير طبي يبين حجم الإصابة ومحضر الشرطة، وفي حالة عدم تسجيل محضر الشرطة حدوث الإصابة نتيجة خطأ سلوكي من المصاب؛ تقوم مجمعة التأمين بصرف التأمين بشكل فوري، ويتم الصرف طبقًا لنسب العجز المعمول بها في وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية، ولا يسقط حق المصاب أو أسرته في مقاضاة الهيئة والحصول على التعويض الذي تحدده المحكمة في حالة وقوع الحادث نتيجة خطأ من هيئة السكة الحديد.