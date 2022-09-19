بعد حادثة بني سويف.. طلب إحاطة في «النواب» للحكومة بسبب أزمات معديات الموت 

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والري، بشأن انتشار المعديات المتهالكة، والتي تودي بأرواح الأبرياء من وقت لآخر، والتي عرفت باسم “معديات الموت”.

وقالت عضوة مجلس النواب قبل أيام فوجئنا بكارثة معدية بني سويف والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، وهو الأمر الذي طالما يتكرر من وقت لآخر.

وأشارت فاطمة سليم، إلى أنه على الرغم من العديد من التحذيرات في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية ما زالت قائمة، خصوصا أن بعض المناطق تعتمد على المعديات بشكل أساسي في التنقل مرورا بنهر النيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المعديات مر عليها سنوات وسنوات وفي أمس الحاجة إلى الصيانة والمتابعة الدورية، وهناك إهمال شديد في متابعتها، قائلة: الأمر الذي ينذر بخطورة بالغة تستوجب اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يحافظ على حياة الأبرياء من المواطنين.

وتابعت النائبة في طلب الإحاطة: نكرر النداء للحكومة بضرورة العمل على استبدال هذه المعديات بمحاور أعلى النيل في جميع المناطق الحيوية على مستوى المحافظات، لمنع تكرار هذه الحوادث.

وشددت عضوة مجلس النواب، على أنه لحين توفير الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة، على الجهات المعنية ممثلة في وزارتي الري والتنمية المحلية، مراجعة كافة المعديات على النيل، ووقف التعامل الفوري مع المتهالكة منها.