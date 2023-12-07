بعد جهينه ومزارع دينا .. زيادة جديدة في أسعار عصير بست بالأسواق

قررت شركة المعلبات المصرية زيادة أسعار عصير بست في الأسواق بداية من اليوم بواقع جنيها للكيس بعد رفع أسعار عصائر جهينة ومزارع دينا وغيرها

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ، ان الشركة قررت زيادة أسعار عصير بست لتسجل الكرتونه حوالي 210 جنيهات والتى تضم 40 كيس.

واضاف المنوفي للمال ، ان سعر الكيس سيباع للجمهور بواقع 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ، مشيرا الى ان الزيادة تم تطبيقها بالفعل وابلاغ التجار بها.

يأتي ذلك على خلفيه قيام العديد من الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وكان اخرهم امريكانا ومربي فيتراك وعسل هيرو بالاصافة الى السمن وزيت الطعام بمختلف انواعهم