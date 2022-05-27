بعد جمع 100 مليون دولار.. إدراج أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في أبو ظبي

قال ملاك شركة تطوير العقبة – أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في أبوظبي – إنه تم إدراج الشركة اليوم الجمعة وجمعت 100 مليون دولار من بيع الأسهم، بحسب وكالة “رويترز”.

وأفاد البيان بأن شركة تطوير العقبة، المملوكة لشركة (القابضة) الحكومية وشركة شيميرا للاستثمار، ستعزز الأعمال القابلة للتوسع بفرق إدارة قوية وستستحوذ على شركة واحدة أو أكثر.

تداول سهم شركة تطوير العقبة بسعر 10.50 درهم

وجرى تداول سهم شركة تطوير العقبة بسعر 10.50 درهم ارتفاعا من سعر الطرح البالغ 10 دراهم.

في يناير الماضى، وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والمعروفة أكثر باسم (سباك).

وتجمع تلك الشركات الأموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض الطرح العام، مما يسمح بإدراجها بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالطرح العام الأولي التقليدي.

شركة أبو ظبي القابضة ADQ توافق على شراء حصة أغلبية في شركة يونيفروتي

وفي الشهر الماضي، وافقت شركة أبو ظبي القابضة ADQ على شراء حصة أغلبية في شركة يونيفروتي جروب Unifrutti Group، إذ دفعت جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا البلدان إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية إمداداتها الغذائية.

وسيساعد الاستثمار المقترح شركة يونيفروتي، وهي شركة منتجة وموزعة للفواكه والخضراوات الطازجة، على توسيع تواجدها العالمي وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وفقاً لبيان، فيما لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

وقاد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من أكبر منتجي الحبوب، دول العالم للعمل على تسريع خططها لتأمين الغذاء.

أبو ظبي القابضة تشترى 45% من أسهم شركة Louis Dreyfus

وتأتي الصفقة بعد أن اشترى الصندوق 45% من أسهم شركة Louis Dreyfus، وهي واحدة من أكبر شركات تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسكر في العالم في عام 2020.

كما تشمل محفظتها الزراعية استثمارات في شركات مقرها أبوظبي مثل سيلا، والظاهرة هولدينغ، ومجموعة أغذية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للأغذية والزراعة في ADQ، جيل أدوتيفي: “استثمارنا في يونيفروتي سيمكن أبوظبي القابضة من تطوير منصة عالمية للمنتجات الطازجة التي تكمل شركاتنا الأخرى في جميع أنحاء سلسلة القيمة الغذائية”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

وتعمل شركة Unifrutti، التي أسسها جيدو دي ناداي في الأربعينيات من القرن الماضي كشركة استيراد وتصدير الفواكه والخضراوات، وتمارس نشاطها في أكثر من 50 دولة، وحققت الشركة مبيعات إجمالية قدرها 709 ملايين دولار في عام 2020 وتوظف حوالي 11000 شخص.