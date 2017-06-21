بعد جلستين .. البرلمان يقر أول موازنة تريليونية في مصر

وافق مجلس النواب منذ قليل على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018 بعد جلستين فقط من الجلسات العامة.

وتعد هذه أقصر مدة مناقشات يقر البرلمان بعدها مشروع موازنة في تاريخ الموازنات المصرية، علي الرغم من تضخم حجم الموازنة الذي يتخطي للمرة الاولي تريليون جنيه.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام الأول 2017 – 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 – 2018، وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه.

كما أعلن موافقة مجلس النواب على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2017 – 2018.

وأحال عبد العال ما ورد من توصيات بتقرير لجنة الخطة والموازنة فى هذا الشأن إلى الحكومة لدراستها وتنفيذها، وأحال المشروعات لمجلس الدولة لمراجعتها.