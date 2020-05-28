رياضة

«بعد جائحة كورونا».. «فيفا»: البصق في الملعب لا يستوجب بطاقة صفراء

من أجل تقنين عملية البصق على أرضية الملعب
إسلام مصطفى 2:41 م, الخميس, 28 مايو 20 2:41 م, الخميس, 28 مايو 20

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خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاتحادات الأهلية، من أجل تقنين عملية البصق على أرضية الملعب، خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع.

وشهدت الأيام الماضية عودة بطولة الدوري الألماني من جديد بعد توقف طويل فرضته جائحة فيروس كورونا، وسط تأكيدات على اقتراب عودة باقي الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وبناءً على ذلك، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، قرارًا رسميًا تم توزيعه على الاتحادات الأهلية، يخص سلوك اللاعبين أثناء المباريات في مرحلة ما بعد فيروس كورونا في الملاعب بالكامل.

وشدد “فيفا” في خطابه على أن البصق والأمور المشابهة داخل الملعب لا تستوجب البطاقة الصفراء، خاصة وأنه من الصعب على مراقبي المباريات اكتشاف مثل هذه الوقائع، وعليه فإن معاملة البصق على أنه خطأ يستوجب بطاقة صفراء سيؤدي إلى الظلم.

وأوضح البيان أنه سيكون هناك قرارات تأديبية من جانب منظمي المسابقات في حل رصد هذه الواقعة بعد المباريات.

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بقلم إسلام مصطفى

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