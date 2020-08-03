بعد ثلاثة أشهر بلا إصابات.. فيروس كورونا يعاود الانتشار في تونس

بعد ثلاثة أشهر من "صفر حالة وفاة" و"صفر حالات إصابة محلية"

سجلت تونس انتشارًا جديدا لفيروس كورونا إثر تسجيل حالة وفاة جديدة، وتصاعد حالات العدوى المحلية الناجمة عن تفشي الوباء، بعد ثلاثة أشهر من “صفر حالة وفاة” و”صفر حالات إصابة محلية”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بمرض “كوفيد- 19″، بينها 23 محلية و3 حالات وافدة من الخارج بين يومي 31 يوليو، و1 أغسطس الجاري، فضلا عن تسجيل حالة وفاة جديدة لدى شخص تبين أنه مصاب بالفيروس وهي أول حالة وفاة تسجل منذ 17 يونيو، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة على محافظات: في تونس تم تسجيل 9 حالات محلية وحالة واحدة وافدة وفي أريانة سجل 4 حالات محلية، وفي منوبة سجل 3 حالات محلية، وسجل في القيروان 6 حالات محلية، وفي سوسة حالة محلية واحدة، وفي المهدية حالة وافدة واحدة أيضا أما في صفاقس، سجلت حالة وافدة أيضا.

تضاعف الإصابات بـ10 مرات

وبذلك يكون عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تضاعف عشر مرات بعد شهر واحد من فتح الحدود البرية والجوية والبحرية وفرض تدابير وقائية على القادمين من الدول المصنفة في القائمة “البرتقالية” و”الحمراء” على غرار الاستظهار بالتحليل المخبري والخضوع إلى الحجر الصحي الإجباري.

وقالت عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل إن البلاد شهدت ارتفاعا في منسوب الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا، وأضافت أن جميع هذه الحالات مرتبطة بحالات وافدة من الخارج.