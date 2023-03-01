بعد ثبوت سرقته.. برلمانية تطالب بمعاقبة المسئولين عن واقعة شعار مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرة الثقافة ، بشأن قيام إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بسحب شعار المهرجان بعد ثبوت سرقته .



وقالت مها عبد الناصر: فوجئنا منذ أيام قليلة بقيام إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بسحب الشعار الرسمي للدورة المقبلة للمهرجان وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاقه بسبب اكتشاف سرقته من تصميم لأحد الفنانين الأتراك يعود لعام 2016 تحت مسمى (امرأة عند اكتمال القمر)، دون الإشارة لذلك الاقتباس من جانب المصمم المصري ، وهو الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم بمختلف وسائل الإعلام الخارجية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة كبيرة من الجدل والبلبلة حول ذلك الأمر الذي أساء بشكل كبير لمكانة وحجم الوسط الثقافي والفني المصري وللدولة بشكل عام .



وأضافت عضو مجلس النواب أن سبب اهتمام الجميع بتلك الواقعة يأتي من منطلق أنها ليست الأولى من نوعها، ففي يوليو من العام الماضي 2022 ضجت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بفضيحة تتعلق بقيام الشركة القائمة على تصميمات محطات مترو الأنفاق بسرقة التصميمات الخاصة بمحطة “كلية البنات” من أعمال فنان روسي دون الرجوع إليه و التي كانت فضيحة مدوية أساءت للدولة إساءة بالغة على الصعيدين المحلي والعالمي.



كما أكدت أن تلك الواقعة فرضت علينا العديد من التساؤلات ، حيث أننا لا بد أن نتساءل عن موقف المسئولين في الواقعة الأولى “واقعة المترو”، هل تم محاسبة تلك الشركة و صاحبتها أم لا؟ وهل تم استعادة الأموال التي تقاضتها تلك الشركة نظير أعمال فنية مسروقة ، كما أن عدم اتخاذ موقف حاسم ومعلن في واقعة المترو هو ما تسبب في تلك الحالة من التهاون واللامبالاة التي أدت إلى حدوث الواقعة الثانية والتي نرى أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة حيالها فإنها لن تكون بالطبع الواقعة الأخيرة.



وشددت عضو مجلس النواب على أن ما يحدث لا يمكن أن نقبله على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، فمصر التي صدرت الفنون للعالم أجمع لا يمكن أن نسمح بأن تكون مًجمع للاقتباسات المسروقة .



كما طالبت كافة الجهات المنوطة بالتحرك الفوري ومعاقبة المخطئين إلى جانب ضرورة سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من أجل تشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني، لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة التي تتعلق بالملكية الفكرية في الفترة المقبلة.