بعد ثبوت التلاعب فى الإيرادات.. الحكم بمجازاة رئيس البيت الفنى للمسرح و3 آخرين

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها فى القضية رقم 55 لسنة 62 قضائية عليا ضد رئيس البيت الفنى للمسرح، و3 مسئولين من مساعديه بعد ثبوت التلاعب فى الإيرادات وتذاكر مسرح القاهرة للعرائس، وارتكاب جرائم مالية ووقائع فساد إدارى من داخل أروقة المسرح بمجازاة ر- ع- ع بالوقف عن العمل لمدة شهرين، وتغريم م-ع- م بغرامة تعادل 15 يوماً من الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة إ- م- ا بعقوبة التنبيه وخصم أجر 15 يومًا من راتب م- ن-

وقالت المحكمة إن الأول بصفته مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس, لم يورد قيمة إيراد حفل يوم الخميس الموافق 25/5/2017 فى المواعيد المحددة لذلك, وفقًا لما جاء بالتحقيقات التى أجريت معه فى هذا الشأن إقراره بالمخالفة المنسوبة إليه مبررًا ذلك بأنه خطأ خارج عن إرادته بسبب أن المبلغ فقد منه, فضلاً عن أنه قام بسداد كامل المبلغ بعد ذلك, ولم يقدم ثمة دليل على واقعة الفقد المذكورة, فضلاً عن أن قيامه بسداد المبلغ بعد ذلك لا يعفيه من المسئولية.

واحتفظ المحال دون مبرر بدفتر تذاكر, والذى يبدأ برقم مسلسل 6778 حتى 6800 على الرغم من بيع كافة التذاكر الخاصة به, واستبان للمحكمة إقرار المحال بالمخالفة مبرراً ذلك بأن هذا الدفتر فقد منه ولم يحتفظ به, فضلاً عن أنه قام بتوريد كامل قيمة التذاكر الموجودة به على الرغم من عدم قيامه ببيعها بالكامل, ولم يقدم ثمة دليل على واقعة الفقد.

وتبين من أوراق القضية أن الثانى , بصفته مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس سابقاً, والتى تتمثل فى أنه لم يسلم الدفاتر المتضمنة تذاكر غير مختومة إلى المحال الأول وذلك بمحضر التسليم والتسلم المؤرخ 21/11/2016، مؤكدًا أنه قام بتسليم المحال الثانى دولاب به مجموعة من الدفاتر غير المختومة فى حضور المحال الرابع.

وأضاف أنه لم يثبت بيان بهذه الدفاتر بمحضر التسليم والتسلم وأطلعت المحكمة على التحقيقات التى أجريت مع المحال فى هذا الشأن وتبين لها إقراره بهذه الواقعة مبررًا ذلك بعدم وجود أشخاص ذوى كفاءة وخبرة وفقاً لرؤيته الشخصية لتولى مهام الوظيفة المذكورة، غير أن الثابت بأوراق التحقيق أن مدير عام مسرح العرائس سبق أن رشح بموجب كتابه الموجه إلى المحال بعض مسؤولى البيت الفنى للمسرح لشغل وظيفة مدير دار عرض مسرح القاهرة للعرائس بدلاً ممن أحيل للمعاش.

كتبت نجوى عبد العزيز