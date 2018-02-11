بعد توليه المسئولية رسميًا.. عمر يدعو جماهير الاتحاد لمساندة الفريق

على المصرى قدم محمد عمر المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، على هذه الثقة، وأنه متفائل بالمرحل القادمة، لما يضمه الفريق من عناصر متميزة عقب التدعيمات التي تمت مؤخراً.وأضاف عمر، أنه ليس بغريب عن فريق الكرة، ومتابع ج

على المصرى



قدم محمد عمر المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، على هذه الثقة، وأنه متفائل بالمرحل القادمة، لما يضمه الفريق من عناصر متميزة عقب التدعيمات التي تمت مؤخراً.

وأضاف عمر، أنه ليس بغريب عن فريق الكرة، ومتابع جيد له منذ انطلاق المسابقة بوصفه أحد أبناء النادى، ويثق في المجموعة الحالية من اللاعبين، وأنهم قادرون على تخطى هذا الموقف الغير جيد بجدول المسابقة، والانطلاق لمركز متقدم عقب الانسجام الكامل للعناصر الجديدة التي انضمت مؤخراً.

وأكد المدير الفنى الجديد للاتحاد، أنه يعول كثيراً على دعم جماهير زعيم الثغر، لدفع الفريق وتحفيزه، مشيرًا إلى أنها العنصر الأساسى والفعال لفرق نادى الاتحاد السكندرى، منذ أن كان لاعباً، ويعلم جيداً مدى تأثيرها الإيجابى الكبير، ويثق تماماً في دعمها للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان محمد مصيلحى قد أتم اتفاقه مع محمد عمر لتولى القيادة الفنية لفريق الكرة، خلفاً للإسبانى خوان ماكيدا، الذى قدم اعتذاراً عن الاستمرار في مهام عمله عقب النتائج غير الجيدة التي حققها الفريق في مبارياته، آخرها الهزيمة من الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدورى، وتأزم موقف الفريق فى جدول المسابقة.

وأنهى عمر عقده الحالى مع فريق صحم العمانى، ليعود لقيادة زعيم الثغر، وأشار أنه دائما ما يلبى نداء ناديه في أي موقع وتوقيت، وتم الاستقرار على تشكيل الجهاز الفني الجديد الذى ينكون من محمد إبراهيم مديرا للكرة، ومحمد عمر مديرا فنيا، ومحمد نور مدربا عاما، وتامر عبد الحميد مدرب، ويوسف حمدي مدرب مساعد، ومجدي بهلول مدربا لحراس المرمى، مع استمرار أفراد الجهاز الإدارى و الطبي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، قد عقد جلسة طارئة أمس السبت، مع محمد إبراهيم مدير الكرة، وتم إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق والجهاز الفنى للفريق لحين تحسن النتائج، وقبول اعتذار ماكيدا عن الاستمرار مع الفريق.