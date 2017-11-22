بعد توقيع مذكرة تفاهم.. هل تنجح الفضائيات فى ضبط أسعار المحتوى ؟

هشام سليمان: 3.5 مليار جنيه خسائر القنوات فى موسم رمضان عمرو فتحى: إجراءات أخرى مرتقبة لتنظيم السوق وخفض التكاليف محمد فتحى وقّعت قنوات DMC وON TV وCBC والنهار والحياة، اليوم، مذكرة تفاهم لمواجهة ارتفاع أسعار المسلسلات والبرامج، وهو ما يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية للفضائيات. واتفق

هشام سليمان: 3.5 مليار جنيه خسائر القنوات فى موسم رمضان

عمرو فتحى: إجراءات أخرى مرتقبة لتنظيم السوق وخفض التكاليف

محمد فتحى

وقّعت قنوات DMC وON TV وCBC والنهار والحياة، اليوم، مذكرة تفاهم لمواجهة ارتفاع أسعار المسلسلات والبرامج، وهو ما يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية للفضائيات.

واتفق ممثلو القنوات على عدم شراء أى عمل تتجاوز قيمته 70 مليون جنيه.



وعن الموسم الرمضانى تم الاتفاق على ألا تزيد الميزانية المخصصة للمحتوى البرامجى على 230 مليون جنيه بحد أقصى؛ لوقف الخسائر التى تتعرض لها القنوات فى الموسم الرمضانى رغم أنه الأقوى إعلانيًّا خلال العام.

قال هشام سليمان، رئيس شبكة DMC، إن مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها، اليوم، الهدف منها لفت انتباه كل الفضائيات التى أصبحت تتكبد خسائر بسبب الميزانيات المُبالَغ فيه، لكنها بالطبع ليست إلزامية على تلك القنوات.

وأشار، فى تصريح، لـ”المال”، إلى أنه لا مانع من الاكتفاء بمسلسل بقيمة أعلى من الموقَّع عليها فى المذكرة، لكن بشرط قدرة العمل على تحقيق عائدات إعلانية تغطى تكلفة شرائه.

وأضاف أنه يفضل التعاقد على مسلسل واحد من هذه النوعية، بدلًا من 3 مسلسلات بنفس السعر، لكنهم لم يغطوا تكلفة شرائهم من العائدات الإعلانية، مؤكدًا أن إيرادات الإعلانات هى مصدر الدخل الأساسى لكل الفضائيات، ومن ثم يجب على القنوات خلال الفترة المقبلة التفكير فى قيمة المحتوى أكثر من العدد.

وكشف سليمان أن الفضائيات أنفقت فى موسم رمضان الماضى 6 مليارات جنيه على المحتوى، ونحو 800 مليون جنيه إعلانات أوت دور، وغيرها للترويج للخريطة الرمضانية، فى حين أن إيراداتهم من الإعلانات بلغت 3 مليارات فقط، أى تكبدت خسائر تفوق 3.5 مليار جنيه فى موسم واحد.

وشدد على أن هذه السياسة المتبعة من جانب الفضائيات يجب أن تتغير خلال الفترة المقبلة؛ حتى تتمكن من الاستمرار، موضحًا أنه إذا اكتفت 10 فضائيات بشراء 6 مسلسلات فقط خلال شهر رمضان على سبيل المثال، ستتمكن من تقديم محتوى يُرضي المشاهد، وفى المقابل ستتوزع التورتة الإعلانية على جميع القنوات بشكل يحقق لها الاستقرار المالى، لتتمكن من الاستمرار.

وردًّا على أهمية توقيع مذكرة التفاهم من جانب 5 قنوات فقط، وما إذا كانت القنوات الأخرى ستنضم لها، قال عمرو فتحى، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، لـ”المال”، إن القنوات الخمس هي الأكبر فى السوق الإعلامية حاليًّا، ومن ثم فإن توقيعهم على تلك المذكرة سوف يضبط السوق بصورة كبيرة، ويسهل انضمام القنوات الأخرى لها.

وتوقّع انضمام القنوات الأخرى لقائمة القنوات الموقِّعة على المذكرة، خاصة فى ظل الخسائر الكبيرة التى تتكبدها، لذا فإن قرار الانضمام سيكون فى صالحها، خاصة فى ظل الارتفاع المُبالَغ فيه بأسعار المحتوى، ولا سيما فى شهر رمضان، والذى يتسبب فى تكبدهم خسائر كبيرة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات أخرى تهدف إلى تنظيم السوق وتخفيض التكاليف، مؤكدًا أن قطاع الإعلام من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد، وأن أفضل حماية له اتفاق ممثليه على شيء واحد.

وعما إذا كان هذا القرار سيدفع المنتجين لبيع أعمالهم للقنوات الخليجية التى بدأت الاستثمار فى شراء المحتوى الدرامى المصرى فى الفترة الأخيرة، خاصة فى شهر رمضان الماضى، استبعد فتحى حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن القنوات المصرية ستظل تتمتع بنسب مشاهدة كبيرة وسط الفضائيات العربية التى تعرض الدراما المصرية، فضلًا عن أنها لن تستطيع شراء الأعمال الدرامية بأسعار مُبالَغ فيها على طول الخط.