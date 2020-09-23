طاقة

بعد توقيع اتفاق التطبيع.. الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في قطاع النفط والغاز

اتفق الجانبان على بحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة
المال - خاص 9:35 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 9:35 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بحث وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطع النفط والغاز، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين بالبيت الأبيض.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن وكالة أنباء الإمارات أن المزروعي استعرض خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي استراتيجية الإمارات للطاقة “2050”، والتي تعتبر أول خطة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

اقرأ أيضا  «ناتجاس» تفاوض 3 شركات للتوسع فى منظومة الدفع الإلكترونى

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين أبو ظبي وتل أبيب في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء، إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والأمن السيبراني المتعلق بالطاقة.

واتفق الجانبان على بحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

اقرأ أيضا  تقرير إسرائيلي: اتفاق التطبيع مع أبو ظبي حركة اقتصادية ثورية أم حماسة مفرطة؟
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الإمارات: خفض إضافي لإنتاج النفط في يونيو

المال - خاص 9:16 م, الأثنين, 11 مايو 20

مسؤول أمريكي: احتمال تورط إيران في تخريب ناقلات النفط بالإمارات

المال - خاص 1:12 ص, الثلاثاء, 14 مايو 19