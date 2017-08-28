بعد توقيعه للزمالك نيبوشا في إجازة 3 أيام

على المصرى يغادر الصربى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، القاهرة غدا الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام، عقب توقعيه لعقود تدريبه للقلعة البيضاء، صباح اليوم الاثنين، فى حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، وفاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس الإدارة، وأحمد مرتضى منصو

على المصرى

يغادر الصربى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، القاهرة غدا الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام، عقب توقعيه لعقود تدريبه للقلعة البيضاء، صباح اليوم الاثنين، فى حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، وفاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس الإدارة، وأحمد مرتضى منصور والمهندس هانى زادة عضوا المجلس، وأيمن حافظ المدير الإدارى للفريق.

وسيطير نيبوشا إلى الأردن، لإنهاء بعض الأمور المتعلقة، قبل أن يعود لقيادة الفريق فى فترة الإعداد، استعدادا للموسم الجديد، الذى سينطلق يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل، وسيرافقه مساعديه الذى أتفق مع مجلس القلعة البيضاء، على ضمهما للجهاز الفنى لمعاونته.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفنى الصربى، جلسة اليوم الاثنين، مع الجهاز المصرى المعاون له، المكون من طارق يحيي المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأيمن حافظ المدير الإدارى، والدكتور طارق سليمان طبيب الفريق، ويحضرها رئيس النادي والمشرف على الكرة.

ووقع نيبوشا على عقد لمدة موسمين، على أن يكون راتبه فى السنة الأولى 40 ألف دولار شهريا له وللثنائى المساعد، على أن يتحمل الضرائب، بحيث يحصل على 37 ألف دولار صاف، وسيرتفع الراتب فى السنة الثانية ليكون 45 ألف دولار شهرياً، وفيما يخص الشرط الجزائى فى تعاقده مع الفيصلي الأردنى.

وتقرر أن يتحمل الزمالك 50 ألف دولار، فيما سيتحمل المدرب الصربى 50 ألف دولار من ذلك الشرط، ويتضمن العقد شرط جزائى قيمته 3 أشهر.