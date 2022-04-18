نقل وملاحة

بعد توقف 8 أعوام.. مصر للطيران تشغل أولى رحلاتها إلى مطار بنغازي بليبيا

بعد توقف دام 8 سنوات وصلت إلى مطار بنغازي بليبيا اليوم أول رحلة لشركة مصرللطيران رقم MS829 من طراز بوينج B737-800 قادمة من مطار القاهرة .  وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تقرر تشغيل الخط…

دعاء محمود 8:36 م, الأثنين, 18 أبريل 22 8:36 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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بعد توقف دام 8 سنوات وصلت إلى مطار بنغازي بليبيا اليوم أول رحلة لشركة مصرللطيران رقم MS829 من طراز بوينج B737-800 قادمة من مطار القاهرة .

 وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا، وذلك إستمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الإفريقية. 

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وقد حرص مسئولو المطار على الترحيب بوصول الرحلة بتقليد رش المياه وفق المتبع دوليا عند وصول أول رحلة احتفاءً بهذه المناسبة وهذا وقد عادت الرحلة الي مطار القاهرة .

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة وبنغازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق مكاتب مصر للطيران حول العالم أو مركز اتصالات مصر للطيران داخل مصر ١٧١٧ أو وكلاء السياحة والسفر.

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بقلم دعاء محمود

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