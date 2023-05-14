بعد توقف 6 سنوات ... عودة «ستار أكاديمي» حصريا على إحدى القنوات اللبنانية

يعود برنامج المواهب الشهير بالوطن العربي ” ستار أكاديمي ” الأيام القادمة بعد توقف لمدة 6 سنوات ، ويذاع الموسم 12 عبر قناة ال بي سي اللبنانية ، وتعتمد فكرة البرنامج على عرض المواهب الشابة الجديدة في الغناء والتمثيل. يقيم في الأكاديمية مجموعة من المشتركين خلال فترة المسابقة لتأدية التدريبات الخاصة بالتمثيل والإلقاء، كذلك يتم تدريبهم من متخصصين يومياً لتنمية المهارات الفنية لديهم. تذاع يوميات الأكاديميين حصريا على إحدى القنوات اللبنانية.

واشتهر من برنامج ستار اكاديمي خلال مواسمه السابقة بعض الفنانين والمطربين من مصر والوطن العربي أبرزهم ، محمد شاهين ونسمة محجوب وناصيف زيتون وميريهان حسين وغيرهم .

مها متبولي : هذه المواهب لم تستطع تقديم أعمال فنية ناجحة وصنع بصمة خاصة لهم

ترى الناقدة مها متبولي أن برنامج ستار اكاديمي مهم ومميز ويقوم باكتشاف مواهب مختلفة في الغناء والتمثيل ، لكن للأسف هذه المواهب لم تستطع تقديم أعمال فنية ناجحة وصنع بصمة خاصة لهم في سوق الغناء .

وأشارت الى أن عدم وجود شركات انتاج تتحمس لتقديم أعمال فنية وموسيقية لهذه المواهب التي اشتهرت من ستار اكاديمي ، أدى لعدم تحقيق هذه المواهب نجاحات وبصمة واسم في عالم الغناء ، فمثلا نسمة محجوب موهوبة وصوتها جميل ولديها قبول لدى الجمهور لكن لاتوجد أغنية واحدة محفوظة في ذاكرة المستمع بالنسبة لها .

اسلام خليل : هناك برامج للمواهب مميزة مثل ذا فويس والدوم

وعلق الشاعر الغنائي اسلام خليل أن برنامج ستاراكاديمي هناك سلبيات فيه حقيقة تتمثل في تواجد الشباب والفتيات معا لفترة ويظهر ذلك على الشاشة للجمهور ، وذلك ماقدم فيه بالمواسم السابقة برغم شهرته الكبيرة .

وأضاف أن هناك برامج للمواهب مميزة مثل ذا فويس والدوم الذي عرض بالقنوات المصرية بموسميه الأول والثاني .

ونوه أن برامج المواهب مهمة لكن للأسف عدد الموهوبين الذين يتم اكتشافهم منها قليل جدا ، فمثلا أحمد جمال تم اكتشافه من برنامج ” أراب أيدول” ، وكذلك محمد شاهين هو الذي أستطاع تحقيق بعض النجاح من برنامج ستار اكاديمي .

محمد حكيم : يحتاج لعودته بشكل مختلف حتى ينسى المشاهدين ماقدمه بمواسمه الأخيرة

من ناحيته علق المنتج محمد حكيم توقف منذ سنوات لأن مستواه أصبح أقل بكثير مما قدم في بدايته ، لذلك يجب أن يعود بشكل جديد حتى ينسى الجمهور ماقدمه البرنامج في مواسمه الأخيرة أنه أصبح مجرد مكانا يتجمع فيه الشباب والفتيات ويجلسون ويضحكون معا ليس أكثر ولم يصبح برنامجا لاكتشاف المواهب .

تابع أن المواهب التي ظهرت من برنامج ستار اكاديمي مثل محمد شاهين ونسمة محجوب حققوا جزءا فقط من الانتشار أن الجمهور أصبح يعرفهم كفنانين .