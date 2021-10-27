بعد توقف 6 سنوات.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر

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أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي وذلك في أولي رحلاتها بعد فترة توقف دامت ٦ سنوات.

وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وقد أقلعت الطائرة في تمام الساعة ٧ صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي و كان على متنها ١١٠ ركاب من السائحين والمصريين، ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة أخرى مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين ويتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.











جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر.

وتعد هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ جنيها إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وطابا و٢٤٥٠ جنيها إلى كل من مرسي علم وأسوان.