بعد توقف 6 سنوات.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر

أقلعت الطائرة في تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي وكان على متنها ١١٠ ركاب من السائحين والمصريين.

أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي في أولي رحلاتها بعد توقف دام ٦ سنوات.

وبحسب بيان وزارة الطيران المدني، يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهابا وعودة شاملة الضرائب ١٨٠٠ جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين المحافظات السياحية كافة.

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي وكان على متنها 110 ركاب من السائحين والمصريين.

ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة اخري مساء اليوم الى مطار شرم الشيخ، بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر.

وتعد هذه المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وتم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وحرص وزير الطيران المدني علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ جنيها إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و ٢٤٥٠ جنيه إلى كل من مرسي علم وأسوان.