«بعد توقف 5 سنوات».. بدء تطبيق قرار مد ساعات العمل ببحيرة البردويل

تقرر مد ساعات العمل في بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، لتصبح ليلًا ونهارًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 12 مايو الحالى حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع، بعد توقف استمر خمس سنوات، وذلك حتى نهاية موسم الصيد في شهر ديسمبر المقبل.

يأتي هذا القرار عقب زيارة اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى بحيرة البردويل بمناسبة افتتاح موسم الصيد، والذي تزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث التقى الصيادين، وحرص على الاستماع إليهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، والقضاء عليها.

وقد ذكر الصيادون من بين تلك التحديات، رغبتهم بالعمل خلال أوقات الليل لكثرة الإنتاج، ومنح فرصة لزيادة كميات الأسماك المُصادة من البحيرة، والبحث عن الرزق الوفير.

فيما أشاد العاملون بقطاع الصيد بالاهتمام الكبير الذي يوليه المدير التنفيذي للجهاز بهم، وحرصه على تلبية مطالبهم، شاكرين الجهود التي يبذلها من أجل تحسين أوضاعهم.

يُذكر أن بحيرة البردويل يعمل بها 1228 مركب صيد جاهزة للصيد بالبحيرة ، على متنها 3500 صياد، وتتم عملية الصيد فيها من خلال ثلاث مراسي للبحيرة جاهزة ومعدة للصيد، هي أغزيوان والنصر والتلول.

وفي نفس السياق قام الجهاز بعمليات إلقاء إصبعيات العائلة البورية بالمسطح الأول من مسطحات الريان بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل لـ “الثروة السمكية”، و حمدي جودة رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالريان، والمهندسة كريمة مراد مدير إدارة المفرخات بالمنطقة، والمهندس مصطفى سيد مدير إدارة البحيرات بالمنطقة، وممثلي محافظة الفيوم، وممثلي شرطة البيئة والمسطحات المائية، وجموع الصيادين.

وصرح اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن الزريعة من إصبعيات العائلة البورية والتي قد تم إنزالها بمسطحات الريان، وردت من محطة تحضين الأسماك بـ الرسوة بمحافظة بورسعيد.

كما شدد على ضرورة إجراء عمليات الأقلمة والإنزال وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن، لاسيما وأن أسماك العائلة البورية تعد صنفًا هامًا تنتجه مسطحات الريان، بالإضافة إلى أسماك البلطي، وقشر البياض، والبياض، وأسماك المبروك.

وأضاف فرحات أن الهدف من عمليات إنزال الأسماك بالمسطحات المائية هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك.

وبدوره، أشار المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، أن إصبعيات العائلة البورية التي تم إلقائها كانت تتمتع بحيوية عالية جدًا، وذات أحجام ممتازة، لافتًا إلى أنه كان قد تم استلام عدد 23 ألف وحدة إصبعيات من إجمالي 500 ألف وحدة إصبعيات من العائلة البورية تم رصدها لتنمية مسطحات الريان، حيث تم استلام وإنزال عدد 6 آلاف وحدة من الإصبعيات من إنتاج محطة تحضين و تفريخ الخاشعة بـ كفر الشيخ الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه جاري حاليًا التنسيق الكامل مع المهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة، والمهندس أحمد عبد الله مدير محطة تحضين الرسوة، وجميع مديري محطات التحضين من أجل الإسراع في تنفيذ الخطة الموضوعة لتنمية مسطحات الريان لموسم 2022/2023 .