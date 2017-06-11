بعد توقف 4 سنوات.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها لليابان

المال - خاصصرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه تقرر تشغيل خط مباشر ومنتظم من القاهرة إلى مطار ناريتا باليابان، وربطه بالمدن السياحية الداخلية، بداية من الجدول الشتوي الجديد اعتبارا من 29 أكتوبر القادم، بواقع رحلة أسبوعيا كل يوم سبت، قابلة للزيادة فى حال تزايد الطلب والاقبال ع



المال – خاص

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه تقرر تشغيل خط مباشر ومنتظم من القاهرة إلى مطار ناريتا باليابان، وربطه بالمدن السياحية الداخلية، بداية من الجدول الشتوي الجديد اعتبارا من 29 أكتوبر القادم، بواقع رحلة أسبوعيا كل يوم سبت، قابلة للزيادة فى حال تزايد الطلب والاقبال علي المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين مصر للطيران والجانب اليابانى بشأن استخراج التصاريح اللازمة لتشغيل هذه الرحلات.

من جانبه، صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية قائلا: “إن الفرصة أصبحت مواتية لتشغيل هذا الخط، عقب تنفيذ خطة إحلال وتطوير أسطول طائرات مصر للطيران، وانضمام طائرات جديدة من طراز بوينج B737/800 NG، والتي تعمل علي الخطوط قصيرة ومتوسطة المدي، مما وفر طرازات للرحلات الطويلة، ومن بينها السوق اليابانية.

وأضاف أنه من المخطط أن تسير الرحلات الجديدة إلي ناريتا على متن أحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B777/300ER الذي يتسع لـ٣٤٦ راكبا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران كان تسير رحلات مباشرة إلي طوكيو وأوزاكا باليابان، ولكنها توقفت في أعقاب ثورة يناير، ثم استأنفتها لفترة محدودة إلي أن توقفت تماما في عام ٢٠١٣ لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان وعدم جدوى تشغيل الخط اقتصاديا فى ذلك الوقت.