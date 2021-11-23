بعد توقف 4 أيام بسبب سوء الطقس.. استئناف الدراسة في مطروح غدا

تستعد مدارس محافظة مطروح فى مراكز المحافظة الثمانية لأستقبال طلابها بداية من صباح غداً الأربعاء وأسئناف الدراسة بعد توقف دام أربعة أيام ، نتيجة موجة الطقس السئ التى ضربت المحافظة الأيام الماضية . ومن المقرر أن يبدأ انتظام العملية الدراسية…

تستعد مدارس محافظة مطروح فى مراكز المحافظة الثمانية لأستقبال طلابها بداية من صباح غداً الأربعاء وأسئناف الدراسة بعد توقف دام أربعة أيام ، نتيجة موجة الطقس السئ التى ضربت المحافظة الأيام الماضية .

ومن المقرر أن يبدأ انتظام العملية الدراسية بالنسبة للطلاب المقيدين فى مدارس محافظة مطروح فى مراكزها الثمانية ، ويأتى ذلك مع أعلان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عودة انتظام الدراسة غدا الأربعاء ٢٤ نوفمبر بجميع مدارس المحافظة.

،وكان المحافظة قررت تعليق الدراسة بمدارس مطروح من يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الاحوال الجوية.

وصدر قرار وقف الدراسة يوم السبت الماضى ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية بعد ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم الأربعاء الماضى مع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية جهود تيسير العملية التعليمية

وفي سياق آخر، ووفقاً لمصادر فى مديرية التربية والتعليم فى مطروح فإنه تم الحصول مؤخراً على موافقة جهاز التنظيم والادارة على تثبيت ٦٤١ معلما بعد ٥ سنوات من التعاقد وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

كما أوضحت المصادر أنه تم موافقة وزير التربية والتعليم على تعيين معلمين بالحصة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز خاصة ببعض الادارات التعليمية فى محافظة مطروح بسيوة ومدن غرب مطروح والضبعة



وتم تشغيل مدرسة بالسلوم بعدد ١٨ فصلا لتكون مجمع تعليمى للبنات منعا للتسرب التعليمى للفتيات، والموافقة على الدفع بعدد ٤٠ معلما بالسيركى لسد العجز في جميع التخصصات التعليمية، وكذلك توجه ٦ معلمين انتداب من محافظات أخرى إلى مطروح للعمل بمدارس السلوم.



ومن المقرر أن يتم الدفع قريبا بعدد ٤٠ معلما بالتطوع آخرين لاستكمال سد العجز بالمعلمين فى محافظة مطروح ،وعلى من يرغب الالتحاق كمعلم بإدارة السلوم التعليمة التوجه لمديرية التربية والتعليم واستقباله فورا.



وسيتم عمل دراسة تربويةبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبناء و للتوسع بالمدرسة التجارية لخدمة التعليم الفنى بالسلوم ،وكذلك جارى دراسة إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالسلوم لاستيعاب مزيد من الطلاب.