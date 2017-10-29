بعد توقف ٤ سنوات..مصر للطيران تستأنف رحلاتها لطوكيو

دعاء محمودقال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركته أطلقت رحلتها الأولى رقم ٩٦٤ إلى طوكيو والتي تأخرت عن الإقلاع مساء أمس لسوء الأحوال الجوية. وأضاف مسلم أن الخط يشهد في أول رحلاته رواجًا بين العملاء حيث تعود الرحلة من طوكيو الثلاثاء وعلى متنها ٢٥٣ راكبًا.هذا وتس

دعاء محمود

قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركته أطلقت رحلتها الأولى رقم ٩٦٤ إلى طوكيو والتي تأخرت عن الإقلاع مساء أمس لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف مسلم أن الخط يشهد في أول رحلاته رواجًا بين العملاء حيث تعود الرحلة من طوكيو الثلاثاء وعلى متنها ٢٥٣ راكبًا.

هذا وتسير مصر للطيران بعد توقف دام 4 سنوات رحلتها المباشرة إلى طوكيو مساء السبت من كل أسبوع، وهي قابلة للزيادة فى حال تزايد العرض والطلب، وذلك على طراز البوينج B777-300ER الذي يتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية.

ويوجد به مقاعد على شكل أسرة منبسطة في درجة رجال الأعمال وشاشات ترفيهية شخصية في جميع مقاعد الطائرة وشحن اجهزة الموبايل والحواسيب الشخصية غيرها من الإمكانيات العالية.