بعد توقف عامين.. 30 ألف عامل مصري لموسم الحج هذا العام

قال حمدى الإمام، رئيس جمعية رجال الأعمال، أصحاب ومديرى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، إن أعداد العمالة المصرية الموسمية التى ستسافر للعمل خلال موسم الحج هذا العام، يقترب من 30 ألف عامل، بعد توقف عامين بسبب كورونا.

وكشف «الإمام»، فى تصريحات لـ«المال» أن العمالة المتجهة للعمل بالمملكة العربية السعودية هذا العام متنوعة، وسافر منهم فعليًا قرابة 23 ألف سائق، ويسافر البقية، وأغلبها عمالة مهنية بين الجزارين وعاملى المطارات، إضافة إلى الأطباء والمهن الطبية تباعًا خلال الأيام الحالية.

وأشار الإمام، إلى أن الرواتب للعمالة المصرية تتراوح من 1250 إلى 3500 ريال شهريًا مع الإقامة.

وأشار «الإمام» إلى أن الإجراءات المطلوبة للسفر ستتضمن حصول العامل المصرى على تطعيم ضد كورونا، إلى جانب الأوراق الرسمية المعتادة، وبينها جواز سفر سارى لمدة لا تقل عن سنة وفحص طبى فيروسات وفيش وتشبيه.

ويبلغ عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج التى تقوم بتسفير العمالة هذا الموسم نحو 50 شركة، من بين 1300 شركة، بحسب الإمام.

وأشار إلى أن العمالة تنهى إجراءات شهادات الصحية للسفر للخارج من خلال المعامل المصرية المركزية بوزارة الصحة، بقيمة 500 جنيه للشخص الواحد.

ولفت «الإمام»، إلى أن المملكة العربية السعودية تصدر تأشيراتها للعمالة الموسمية لـ الحج من قنصليتها العامة بالسويس، وتقوم شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بإنهاء تلك الإجراءات نيابة عن العاملين، ويقوم العامل المصرى بالسفر من أى ميناء جوى أو برى أو بحرى مصرى.