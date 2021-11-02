بعد توقف عامين .. وصول أولي رحلات مصر للطيران من لندن إلى الأقصر(صور)

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وصول أولي رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار هيثرو بلندن مباشرة إلى مطار الاقصر مساء أمس ، في أولى رحلات الخط السياحي الموسمي والذي توقف منذ عامين .

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر، وتزامنا مع مشاركة مصرللطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري.









واضاف أبوالعينين أنه من المقرر تشغيل خط الاقصر لندن خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيا بطراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٤٠ راكبا وفقا لظروف التشغيل والعرض والطلب .