بعد توقف القطارات المحملة بالحبوب.. المصدرون الأوكرانيون يبحثون عن طرق بديلة

قالت شركة الاستشارات الزراعية ” إيه بي كيه-إنفورم” ‬إن سكك حديد أوكرانيا تواجه صعوبات كبيرة في ظل تكدس العربات المحملة بالحبوب على الحدود الغربية للبلاد، حيث يبحث التجار عن طرق تصدير بديلة بعد الغزو الروسي الذي أغلق الموانئ الرئيسية المطلة على البحر الأسود، بحسب وكالة رويترز.

أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021 وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي حيث تم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود.

ولكن مع اندلاع الحرب على طول الساحل يسارع التجار لنقل المزيد من الحبوب بواسطة السكك الحديدية.

وقالت ” إيه بي كيه-إنفورم” إن هيئة السكك الحديدية الأوكرانية فتحت 12 محطة للتجار لتسلم الشحنات، لكن القطارات متوقفة، مشيرة إلى أن السكك الحديدية ستحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للتعامل مع الأمر وإرسال الشحنات إلى المستهلكين.

التجار يواصلون البحث عن إعادة توجيه الصادرات إلى أوروبا عبر السكك الحديدية

وأضافت الشركة أن “التجار يواصلون البحث عن إمكانية إعادة توجيه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق السكك الحديدية أو عبر موانئ رومانيا لكن العوائق الرئيسية تتمثل في القدرة المحدودة للنقل وارتفاع التكلفة”.

وقالت إن تكلفة إيصال الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتا الروماني تتراوح من 120 إلى 150 يورو (133 إلى 166 دولارا) للطن. وقبل الحرب كان التجار يدفعون حوالي 40 دولارا لنقل الحبوب إلى موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود.

أوكرانيا تصدر 43 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم

ويقول محللون إن أوكرانيا التي صدرت 43 مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم في يوليو وحتى الغزو في أواخر فبراير لن تتمكن من تصدير سوى مليون طن تقريبا في الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب صعوبات تتعلق بالنقل.

وكانت الحكومة تتوقع قبل الحرب أن تصل صادرات الحبوب إلى 65 مليون طن هذا الموسم.

وفى الشهر الماضى، قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة ، إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل، بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.

تُعدُّ أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، حيث صدّرت على مر السنين الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن.

حصة الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية تقدر بنحو 11%

وقالت سكك الحديد الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا الوضع يسبب مشكلات ليس لأوكرانيا فحسب، فحصة الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية تقدر بنحو 11%، وحصة زيت عباد الشمس تقدر بنحو 55%”.

أضافت: “لمنع أزمة الغذاء العالمية والحفاظ على الصادرات الأوكرانية، فإن السكك الحديدية الأوكرانية مستعدة لتنظيم توصيل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية بشكل عاجل”.