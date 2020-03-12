بعد توقف القطارات.. السكة الحديد تحسم مصير التذاكر المحجوزة للركاب خلال ساعات

هناك قطارات متوقفة وسط الخط، وتحاول الهيئة الوصول بها لأقرب محطة لنزول الركاب بأمان

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد ، أنه لم يتحدد حتى الآن مصير تذاكر المقاعد المحجوزة من جانب الركاب، بعد توقف حركة القطارات، وهل يتم استبدالها أم سيتم تسيير القطارات بمواعيد أخرى تحددها الهيئة، وهو ما سيحسم خلال ساعات .

وقال المصدر إن سوء الأحوال الجوية تسبب في توقف أنظمة الإشارات وصعوبة الرؤية علي طول الخطوط، ومن ثم يتم البحث عن حلول لتسيير القطارات المتوقفة وبها ركاب في الوقت الحالي.

وأضاف أن هناك قطارات متوقفة وسط الخط، وتحاول الهيئة الوصول بها لأقرب محطة لنزول الركاب بأمان، حيث إن قائدي القطارت عاجزون عن الرؤية، إضافة إلى تعطل أنظمة الإشارات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، اصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة مما نتج عدد 13 إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك، بسبب الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية.