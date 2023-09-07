بعد توقف العمل فى أحد مصانعها جراء حريق.. كيا تستأنف العمليات الإنتاجية

أعلنت شركة كيا ، ثاني أكبر شركات السيارات في كوريا من حيث المبيعات اليوم الخميس أنها استأنفت عملياتها في مصنع واحد من مصانعها الثمانية المحلية، بعدما تضرر من حريق في ورشة الطلاء، بحسب وكالة يونهاب.

توقف العمل في مصنع كيا الثالث في هواسونج جنوب سيول منذ 28 أغسطس عندما تأثرت ثمانية روبوتات صناعية بالحريق في ورشة الطلاء بالمصنع.

من المرجح أن تكون شرارة في كابلات الروبوت تسببت في الحريق في المصنع الذي تصنع فيه كيا سيارات سيدان كيه 5 وكيه 8 وسيارات إي في 6 الكهربائية بالكامل.

لم توضح كيا عدد الخسائر في المركبات خلال فترة توقف الإنتاج.

تمتلك كيا ثمانية مصانع في كوريا بما يشمل اثنين في كوانج ميونج وثلاثة في هواسونج وثلاثة في كوانغجو، بالإضافة إلى ستة مصانع بالخارج بما يشمل اثنين في الصين وواحدا في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للمصانع 3.84 ملايين وحدة.