«بعد توقف أكثر من 6 سنوات».. تسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى القاهرة

سيرت الخطوط الجوية اليمنية اليوم (الأربعاء) أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة الدولي بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات.

وذكر مسئول في الخطوط اليمنية لـوكالة أنباء “شينخوا” إن رحلة جوية غادرت مطار صنعاء الدولي، اليوم ، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف استمر لأكثر من ست سنوات.

ويخضع مطار صنعاء لسيطرة جماعة الحوثي، منذ أواخر 2014، وبدأ منذ أسابيع تسيير رحلات محدودة من المطار إلى الأردن، واليوم بدأ تسيير أول رحلة إلى القاهرة.

أول رحلة جوية من صنعاء

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها الجماعة، أن الرحلة التجارية الأولى، غادرت اليوم، مطار صنعاء الدولي متجهة إلى جمهورية مصر العربية، وعلى متنها 78 راكباً بعد توقف دام أكثر من ست سنوات.

وأضافت “تعتبر هذه الرحلة الأولى المتجهة إلى القاهرة منذ بدء الهدنة، وذات أهمية للمسافرين اليمنيين عامة والمرضى خاصة الذي يعانون من أمراض مزمنة وتعثر علاجهم في اليمن “.

كما تعتبر هذه الرحلة السابعة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي ، حسب الوكالة.

ورعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة والحوثيين دخلت حيز التنفيذ في الثاني من إبريل الفائت وتستمر شهرين، وتضمن الاتفاق تسيير رحلات تجارية محدودة من مطار صنعاء إلى القاهرة والأردن.