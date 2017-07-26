بعد توقف أكثر من شهر مجلس الصحفيين ينعقد الأحد

رحاب صبحىقرّر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للانعقاد يوم الأحد المقبل 30 يوليو، بعد غيابٍ عن الانعقاد لمدة تزيد على شهر، مما دفع بعض أعضاء المجلس لتقديم مذكرة لنقيب الصحفيين لدعوة المجلس للانعقاد.أوضح مصدر داخل مجلس النقابة، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من النقاط المهمة، على رأسها أزمة

رحاب صبحى

قرّر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للانعقاد يوم الأحد المقبل 30 يوليو، بعد غيابٍ عن الانعقاد لمدة تزيد على شهر، مما دفع بعض أعضاء المجلس لتقديم مذكرة لنقيب الصحفيين لدعوة المجلس للانعقاد.





أوضح مصدر داخل مجلس النقابة، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من النقاط المهمة، على رأسها أزمة المواقع المحجوبة، وموقف الصحفيين بالصحف الحزبية، وتخصيص أرض لمستشفى النقابة بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص 280 شقة لأعضاء النقابة بـ”مدينتي”.

وتابع المصدر أن هناك بعض الملفات التي يجب اتخاذ قرارات بها، وسيناقشها المجلس، يوم الأحد المقبل، مثل ملف المعاشات، والإعانات والقروض وفتح مشروع العلاج لمدة أسبوع للصحفيين الجدد.

ومن المقرر بحث ملف التعاقد الجديد مع المقاولون لصيانة وتشغيل المطعم، والموقف من الأعمال في الدورين السابع والثامن، وما يستجدّ من أعمال.

كان قد تقدم كل من محمود كامل، وجمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، أعضاء مجلس النقابة، بمذكرة، الاثنين 24 يوليو، إلى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وباقي أعضاء المجلس؛ لإحاطتهم علمًا بالمخالفة القانونية التي نتجت عن عدم اجتماع المجلس بكامل أعضائه ما يزيد على شهر.